A Uomini e Donne tiene ancora banco lo scontro tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Una discussione che ha attirato l’attenzione del pubblico. Tutto è iniziato quando Armando è stato chiamato al centro dello studio per accogliere una nuova ragazza, Federica, giunta nel programma per conoscerlo. La donna, però, non ha colpito l’interesse di Armando, che le ha chiesto del tempo per pensarci. Il suo atteggiamento ha, ancora una volta, infastidito Gianni Sperti.

Si è accesa una discussione con lo storico opinionista di Maria De Filippi. La conduttrice ha anche chiesto l’opinione della nuova tronista Samantha Curcio che non gliele ha mandate a dire e ha espresso apertamente un commento negativo su Armando. Pronta la risposta del cavaliere napoletano che ha iniziato a discutere con la tronista. Nel frattempo, Federica ha comunque deciso di restare nel programma e di posizionarsi nel parterre delle donne. (Continua dopo la foto)















Quindi è intervenuto Riccardo Guarnieri che ha preso le difese della ragazza. Armando Incarnato ha mostrato un certo nervosismo e ha deciso di lasciare lo studio e di recarsi dietro le quinte. E ha lanciato una battuta diretta apertamente a Riccardo facendo riferimento al “problema” d’intimità di cui ha parlato di recente Roberta Di Padua. Guarnieri non l’ha presa bene e anche lui voleva lasciare lo studio per raggiungere Incarnato prima di essere fermato da Maria De Filippi che così ha evitato un possibile scontro fisico. (Continua dopo la foto)















Per questo motivo i fan hanno iniziato a chiedersi se Armando Incarnato avesse lasciato la trasmissione: anche perché nella puntata di martedì 2 marzo non era in studio. La sua assenza non è passata inosservata e in molti hanno iniziato a farsi delle domande. Da quello che trapela dalle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, Incarnato dovrebbe essere presente nella registrazione successiva, avvenuta la settimana dopo quella che andata in onda il 2 marzo. (Continua dopo la foto)









Pertanto, Incarnato nelle prossime puntate dovrebbe tornare in studio. Insomma la settimana si è aperta con un’atmosfera di fuoco a Uomini e Donne. La situazione è in continua evoluzione e si attendono le prossime puntate per capire quali saranno le scelte dei protagonisti di questa storia abbastanza ingarbugliata.

Lo smacco di Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip. Il messaggio è chiarissimo: caduta di stile (e critiche)