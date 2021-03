L’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip si è conclusa e tutti i vipponi tornano a casa. Tommaso Zorzi con il primo premio, Pierpaolo Pretelli con la medaglia d’argento e Stefania Orlando sorprendente terza capace di mettere il naso davanti a Dayane Mello. La puntata è andata avanti fino a tarda notte e, dopo il verdetto del pubblico che ha incoronato Zorzi vincitore di questa lunghissima edizione del reality, la festa in studio.

Poi la scena si è spostata in albergo. Come sappiamo dalle Storie di Instagram dei protagonisti, molti ex gieffini hanno deciso di radunarsi per dare un degno addio al programma. Re della serata, ovviamente, Tommaso Zorzi, che ha saltellato per la sala di hotel con i suoi tacchi rossi e celebrato la gloriosa fine della sua avventura assieme a tutti coloro che lo hanno accompagnato in questi mesi. In primis Francesco Oppini, con il quale ha stretto una splendida amicizia. Continua dopo la foto















Ma non solo, c’erano anche diversi degli ex concorrenti che più hanno fatto scalpore durante questa edizione del reality. Al party, però, mancava Stefania Orlando. Non era certo l’unica perché anche altri hanno preferito rimanere in disparte, per vivere finalmente in tranquillità le grandi emozioni suscitate dall’aver finalmente potuto riabbracciare i propri cari. Continua dopo la foto















Stefania Orlando che è tornata a farsi sentire oggi suoi social. Dopo aver confessato di non essere riuscita a dormire questa notte ha affermato: “Io veramente non ho parole per ringraziarvi di tutto il sostegno che mi avete dato. Tutte le cose belle che avete fatto per me, io sinceramente non me lo sarei mai aspettata, per me è stata una sorpresa vedere tutto questo affetto che mi ha aiutato tantissimo”. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)



Stefania Orlando, poi, dopo aver letto alcuni commenti dei suoi fan ha chiarito che il suo non è un sottovalutarsi aggiungendo: “Io sto sempre con i piedi per terra. Sono felicissima che abbia vinto Tommy. Io davvero non ho nessun rimpianto, sono al settimo cielo. E’ stata un’esperienza unica e devo tutto a voi. Tutti i televoti che mi avete fatto superare”.

Ti potrebbe interessare: “Ora posso parlare…”. Dayane Mello non aspettava altro dopo la finale mancata del GF Vip