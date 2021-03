Nuova puntata di ‘Uomini e Donne’ ricca di colpi di scena quella andata in onda martedì 2 marzo su Canale 5. E chi poteva essere la protagonista assoluta dell’episodio se non Gemma Galgani. La storica dama originaria di Torino ha stupito tutti per l’ennesima volta; ricorderete infatti il suo balletto sexy di qualche tempo, con il secchio d’acqua poi buttato addosso. E anche stavolta ha voluto osare con un look decisamente sorprendente e che ha lasciato tutti senza parole.

Il tutto ovviamente è accaduto durante la sfilata organizzata dal dating show Mediaset. Il nome scelto è ‘Follie per amore’ e Gemma Galgani ha preso alla lettera quelle parole, visto che l’outfit è stato davvero clamoroso. Mai nessuna si era mai presentata in questo modo davanti al pubblico, quindi ha comunque raggiunto il suo scopo. Tutti stanno infatti parlando di lei, anche se Tina Cipollari l’ha nuovamente aggredita verbalmente con delle considerazioni veramente durissime. (Continua dopo la foto)















Gemma Galgani è solita dunque indossare dei vestiti ‘choc’ durante la sfilata e si è presentata con un abito di colore rosa confetto. Quest’ultimo era sovrastato da alcuni rami di ciliegio che formavano una specie di ali fiorite. Si è trattato di un vero e proprio inno alla primavera, stagione che sta ormai per arrivare. I cavalieri hanno apprezzato moltissimo questa decisione, permettendole di ottenere la quarta posizione. Tina Cipollari invece ne ha dette davvero di tutti i colori. (Continua dopo la foto)















L’opinionista di ‘Uomini e Donne’ è quindi sbottata, criticando aspramente questo look di Gemma. Ed ha commentato pesantemente: “Sembra nonna albero, una quercia secolare. Spegni i sensi degli uomini”. Dunque, una bocciatura a 360 gradi e non è stata una sorpresa. Ma c’è un cavaliere che starebbe ormai perdendo la testa per la Galgani, infatti il signor Cataldo ha iniziato a parlare di sé ed ha ammesso di sperare vivamente che la piemontese possa volerlo conoscere a fondo. (Continua dopo la foto)









Il cavaliere, parlando di Gemma Galgani, ha quindi affermato: “Me la maltrattano troppo, io la voglio ammorbidire. Stasera posso andare anche a casa sua, se mi invita. Io ho 4 figli, al momento sono single e in casa c’è solo mio figlio Aldo. Attualmente lavoro e faccio il manutentore. Sono una persona semplice, dovresti vivermi per conoscermi. Io ti seguo spesso, vedo quello che succede, sei una persona squisita”.

