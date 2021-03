“Lui?! Ma è un cesso fotonico!”. Dayane Mello innamorata al GF Vip, fuori il nome e Signorini la gela davanti a tutti

Dayane Mello è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico l’ha amata e odiata alla stessa maniera tra chi apprezza il suo modo di fare e chi non tollera i suoi continui cambi di umore che hanno caratterizzato le sue ultime settimane nella casa di Cinecittà. Dayane Mello eletta finalista oltre un mese fa e dunque immune, si è piazzata quarta appena è stata rinominabile.

Al televoto flash è stata sconfitta da Pierpaolo Pretelli (68% contro 32%). La modella brasiliana non se lo aspettava e ci è rimasta molto male. E lo si capisce da come ha salutato gli ultimi compagni d'avventura Tommaso, Stefania e Pierpaolo. Poco prima aveva rivisto sua figlia Sofia che le somiglia tantissimo. La piccola le ha buttato le braccia al collo e non si è più staccata dalla mamma sussurrandole: "Mamma, mi sei mancata tanto. Non ci lasciamo più. Ti amo tantissimo… dai che magari vinci. Adesso andiamo in albergo e stiamo insieme. Non mi devi abbracciare solo stasera, per sempre".















La Mello è scoppiata a piangere e l'ha baciata senza sosta, ma Sofia, carattere spigliato, le ha strappato un sorriso: "Per venire da te ho fatto il tampone… che fastidio… Cosa non faccio per te?!". Alfonso Signorini è apparso sul ledwall mentre si asciugava le lacrime: "Vorrei che non finisse mai questa pagina".















Dayane Mello ha scelto un vaporoso abito di tulle rosa cipria più corto avanti e con ampio strascico posteriormente, con ampio scollo a V e corpetto stretto in vita da lacci in velluto nero. L'abito principesco scelto dalla modella è l'ultimo di una lunga serie di look che hanno riscosso molto successo e che hanno fatto parlare anche per il loro costo elevato.









Dopo essere entrata in studio la finalista del Grande Fratello Vip ha iniziato a rispondere alle domande di Alfonso Signorini: “Non conosco la persona, ma mi sono innamorata di una voce del GF”, spiega la modella. È uno degli autori del reality, con cui conversava nel confessionale. “Il nome inizia per L.”, l’unica cosa che Dayane conosce di questo misterioso uomo. Signorini fa una breve indagine tra i suoi collaboratori e scopre di chi si tratta: è un certo Lele. “È bono?”, chiede subito la brasiliana. “Un cesso fotonico”, replica scherzando il conduttore.

