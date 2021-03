Momento intenso e molto triste quello vissuto in diretta da Eleonora Daniele, durante la sua trasmissione ‘Storie Italiane’. Stava quasi per terminare il suo appuntamento quotidiano, quando è giunta una bruttissima notizia che ha sconvolto tutti. Mancavano davvero pochissimi minuti all’inizio del programma culinario di Antonella Clerici, ma la padrona di casa è stata costretta a dedicare un più che doveroso spazio ad una figura molto importante che ci ha lasciato in queste ore.

Dunque, la conclusione della puntata è stata interamente dedicata al decesso di una persona stimata e molto conosciuta in Italia, spirato dopo una grave malattia. Non è la prima volta che Eleonora Daniele si trova a dover affrontare una situazione del genere, infatti anche in passato alcuni lutti nel mondo dello spettacolo e della televisione si erano verificati proprio durante la sua diretta. Nella giornata del 2 marzo un altro episodio toccante, che ha emozionato il pubblico. (Continua dopo la foto)















Eleonora Daniele ha dunque annunciato in diretta televisiva la dipartita del famosissimo deejay Claudio Coccoluto, morto all’età di 59 anni: “Abbiamo solo un minuto, che vorrei dedicare al ricordo di Claudio Coccoluto, purtroppo venuto a mancare. Era molto giovane”. Dopo aver espresso questa sua commovente considerazione, la presentatrice Rai ha lasciato spazio all’ospite Riccardo Bocca, che ha aggiunto alcuni particolari e commenti sull’addio di una grande personalità. (Continua dopo la foto)















Il giornalista ha affermato: “Aveva 59 anni, ma non stava bene da tempo. Era una figura importante come tanti personaggi non molto conosciuti dal grandissimo pubblico. Lui è stato importante come dj e come persona che ha esportato all’estero un modo ed una mentalità di fare musica che ha poi portato a tanti successi di altri. Claudio era inoltre molto impegnato nel sociale, nella lotta contro le dipendenze. Era una bella persona, onesto e leale. Chi non lo ha conosciuto, lo cerchi”. (Continua dopo la foto)









Eleonora Daniele ha poi concluso così la puntata del martedì: “Con la sua foto vogliamo chiudere la nostra puntata e darvi appuntamento a domani”. Un appuntamento che si era concentrato soprattutto sull’argomento Festival di Sanremo, visto che tra poche ore inizierà la 71° edizione della kermesse musicale, condotta ancora una volta da Amadeus, coadiuvato da Fiorello, Ibrahimovic e Achille Lauro come ospiti fissi.

“Ci sarò anche io”. Paolo Bonolis, che bella sorpresa! È proprio lui a dare il grande annuncio