“Ci sarò anche io”. Paolo Bonolis, che bella sorpresa! È proprio lui a dare il grande annuncio

Paolo Bonolis sta per tornare sul piccolo schermo con Avanti un altro. Dall’8 marzo alle 18,45 il programma occuperà la fascia pre serale con le puntate inedite dopo un anno di assenza. Il game show riproporrà il Minimondo con la Bonas, il Bonus, Iettatore, la Bona Sorte e tanti altri. Non mancherà Luca Laurenti da sempre al fianco di Bonolis. Insomma è tutto pronto per un rientro in grande stile per uno dei programmi più apprezzati dal pubblico.

Le novità per Bonolis non finiscono qui. Infatti Avanti un altro potrebbe avere spazio anche di sera e andrebbe a sostituire Live Non è la D'Urso. Mediaset, come riporta Dagospia, avrebbe deciso di chiudere anzitempo il programma che nelle ultime settimane non si schioda dall'11 – 12% di share, nonostante la chiusura fissata a tarda notte, perdendo nettamente il confronto con le varie fiction che si sono susseguite nella domenica sera di Rai1.















Un periodo decisamente felice per Bonolis che viene testimoniato da un'altra sorpresa che ha annunciato il conduttore stesso attraverso la sua pagina Instagram. Si tratta di un cameo che lo vedrà protagonista nel nuovo film "Tom & Jerry" in cui ci sarà anche la partecipazione vocale di Luca Laurenti. Il conduttore ha spiegato al Tg 5 che il cartone animato gli ha "confezionato un animo fantasioso fin da quando ero piccolino". E ha aggiunto che, mentre nel cartone può succedere di tutto, nella vita non sempre è così.















Inoltre Bonolis ha anche spiegato qual è la ragione del successo, secondo lui, di "Tom & Jerry". Secondo il presentatore, il fatto è che tutti nella vita "scappiamo per acchiappare qualcosa, quindi ci ritroviamo in buona parte sia in Tom che in Jerry". Oltre al cameo di Paolo Bonolis e alla partecipazione vocale di Luca Laurenti, tra gli interpreti del film figurano Chloë Grace Moretz (Cattivi Vicini 2, La Famiglia Addams) e Michael Peña (Cesar Chavez, American Hustle, Ant-Man).









Per omaggiare un classico cartone animato senza tempo come “Tom e Jerry”, la Warner ha deciso di portare in esclusiva digitale dal 18 marzo, su tutte le piattaforme digitali, l’ultima avventura del gatto e del topo amici-nemici più famosi di sempre, firmata dal regista Tim Story. La rivalità tra il gatto e il topo più celebri dei cartoon nasce quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma non è tutto: c’è anche uno staff che cospira contro i tre protagonisti.

