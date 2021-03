La finale del Grande Fratello Vip è stata piena di colpi di scena tra cui l’attesissima sfida al televoto, la prima da quando il reality è cominciato, Tommaso Zorzi contro Stefania Orlando. Sfida “fratricida” l’ha definita Alfonso Signorini. Ha avuto la meglio Tommaso, che poi ha battuto anche Pierpaolo Pretelli e conquistato la vittoria.

La sua amica Stefania si è invece classificata al terzo posto dopo aver ricevuto la sorpresa di marito e cagnolina nella Casa. La puntata è andata avanti fino a tarda notte e, dopo il verdetto del pubblico che ha incoronato Zorzi vincitore di questa lunghissima edizione del reality, la festa in studio. Poi la scena si è spostata in albergo. Come sappiamo dalle Storie di Instagram dei protagonisti, molti ex gieffini hanno deciso di radunarsi per dare un degno addio al programma.















Re della serata, ovviamente, Tommaso Zorzi, che ha saltellato per la sala di hotel con i suoi tacchi rossi e celebrato la gloriosa fine della sua avventura assieme a tutti coloro che lo hanno accompagnato in questi mesi. In primis Francesco Oppini, con il quale ha stretto una splendida amicizia. Ma non solo, c'erano anche diversi degli ex concorrenti che più hanno fatto scalpore durante questa edizione. del reality.















Da Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta con la sua fidanzata Natalia Paragoni a Dayane Mello fino a Rosalinda Cannavò, Giacomo Urtis e Cecilia Capriotti. Al party, però, mancava Stefania Orlando. Non era certo l'unica perché anche altri hanno preferito rimanere in disparte, per vivere finalmente in tranquillità le grandi emozioni suscitate dall'aver finalmente potuto riabbracciare i propri cari. Per esempio Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che si sono concessi qualche ora insieme con tanto di selfie sui social.









La terza classificata al GF Vip non era presente alla festa e ha preferito fare subito ritorno a casa, per trascorrere finalmente del tempo con suo marito Simone Gianlorenzi. Entrambi hanno poi condiviso sui loro profili social la felicità per essersi ritrovati dopo tanti mesi di lontananza. “Buongiorno Stefania, bentornata a casa” – ha scritto lui su Twitter, a corredo di una splendida foto che li vede abbracciati a letto. Poi Stefania ha pubblicato una diretta dal letto, con a fianco il suo Simone, per salutare e ringraziare tutti.

