Giulia Salemi non è una che le manda a dire. Ci ha abituato ai suoi modi diretti dentro la casa e non risparmia stoccata anche ora che il programma è concluso. C’è qualcosa nella finale che proprio non le è andato giù. Un’edizione che comunque le ha dato tanto e che le ha dato l’opportunità di scoprire l’amore con Pierpaolo Pretelli.

Quello con l'ex velino di Striscia la notizia sembra un legame solido. Giulia Salemi ha speso bellissime parole per il suo Pierpaolo, difendendo a spada tratta il loro rapporto appena uscita dalla casa. L'ultima volta a Verissimo sabato scorso quando, ai microfoni di Silvia Toffanin Giulia ha ammesso che la storia con l'ex Velino di Striscia la notizia è stata del tutto inaspettata. Dopo l'avventura con Francesco Monte, non credeva fosse possibile. Poi ha chiarito che il legame con Pierpaolo è nato gradualmente e che con lui ha un feeling che non ha mai avuto con altri ex.















Pierpaolo, dal canto suo, da quando Giulia è stata eliminata al televoto, dunque una settimana fa esatta, conta le ore che lo separano dal riabbracciarla. Sulle prime aveva anche avuto un forte momento di sconforto, era convinto che non ce l'avrebbe fatta a restare al GF Vip senza la sua metà. Giulia Salemi ci aveva messo del suo con una serie di messaggi e dolcezza per Pierpaolo.















L'ultimo, lo scatto con la maglia che le ha regalato proprio da Pierpaolo la sera della sua uscita dalla Casa. "Una scommessa d'amore". Non è bastato purtroppo Tommaso Zorzi. Ma se tutti si congratulano per l'andamento della finale, proprio Giulia Salemi su twitter va controtendenza. Come tutte le finali del Grande Fratello Vip che si rispettino sono state mandate in onda tantissime clip in cui il pubblico a casa ha potuto vedere tutti i momenti più belli e emozionanti di quest'ultima edizione.











Clip non sono piaciute a Giulia Salemi che non ha fatto mistero di preferire molto di più le tante clip montante dai fan in questi mesi: “Opinione (forse) impopolare…Belli i video Best Moment, ma io ho percepito molta più passione ed emozione nella semplicità di quelli fatti da tutte le fandom…” Un post molto apprezzato dai Prelemi, i quali hanno inondato di like questo post in segno di approvazione.

