È arrivata quarta alla finale del GF Vip, ma non sembra averla presa bene: Dayane Mello in queste ultime ore vola altissimo. La beniamina del pubblico della quinta edizione del reality più seguito d’Italia ha fatto impazzire tutti. Poi ieri è stato tutto un susseguirsi di eventi, risate e lacrime.

A partire dai ricongiungimenti con amici e parenti che i vipponi non vedevano da ben 6 mesi. Ha dato tanto da chiacchierare al popolo del web, il bacio super appassionato tra Zelletta e la fidanzata, Natalia Paragoni. Ad aver intenerito fino al midollo la piccola Margot, la chihuahua cieca di Stefania Orlando. (Continua dopo le foto)















Poi la carrellata di figli, Leo tra le braccia di papà Pretelli e Sofia aggrappata a mamma Dayane. Ai fan della Mello, però, tutto ciò non è bastato, scopriamo insieme cos’hanno fatto… Il carrarmato Tommaso Zorzi ha stravinto il GF Vip, ma i fan di Dayane Mello sono stati ben più fantasiosi, perché hanno deciso di regalarle dei soldi. Esatto, soldi. Su GoFundMe i seguaci di Dayane Mello, per consolarla per non aver trionfato, le hanno organizzato una raccolta fondi, una colletta vera e propria. L’obiettivo è quello di arrivare alla cifra di 60mila euro, e l’appello è rivolto a tutti coloro che l’hanno seguita e adorata in questi mesi. (Continua dopo le foto)























In pochissimi giorni sono stati raccolti oltre 6.600 euro, mediante la piattaforma GoFundMe che, tra le altre cose, è adibita a raccogliere donazioni per storie tragiche e ben più problematiche di quella della modella brasiliana. La raccolta si chiama ‘Regalo d’amore per la nostra campionessa’: “Un regalo speciale a Dayane Mello da parte della sua Fan Base per festeggiare una vera campionessa”, si legge nella descrizione. (Continua dopo le foto)

Le donazioni sono arrivate da oltre 200 persone: c’è chi le manda 30 euro, chi 50 euro, qualcuno anche di più. Ma sui social c’è già chi si chiede: “Ma sono gli stessi che non donano soldi a Telethon perché ci sono i brogli?”.

