“Clamoroso!”. GF Vip, doppio colpaccio di Tommaso Zorzi. La soffiata top dopo la vittoria

Dopo sei mesi si è chiusa la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lunedì 1 marzo Alfonso Signorini ha annunciato il vincitore della lunghissima edizione (da record) che ha visto trionfare Tommaso Zorzi. Una finale al cardiopalma, ricca di grandi emozioni e colpi di scena, come l’uscita di Dayane Mello, favoritissima anche dai bookmakers, che invece ha visto sfumare il sogno di vincere dopo il televoto lampo con Pierpaolo Pretelli.

Dopo una serie di scontri al televoto che hanno visto le eliminazioni di Andrea Zelletta, Dayane Mello e Stefania Orlando, l'influencer milanese è arrivato allo scontro finale con Pierpaolo Pretelli, aggiudicandosi il montepremi finale di 100mila euro. Nato in una ricca famiglia della "Milano bene", alla quale confessa di essere gay a 18 anni, ha studiato Business Management a Londra si legge sul sito ufficiale della trasmissione. La celebrità è arrivata con la partecipazione al docureality 'Riccanza' per poi consolidarsi con altre apparizioni tv.















"Ragazzi è un'emozione indescrivibile, non riesco ancora a rendermi conto" ha dichiarato Tommaso visibilmente emozionato e felice per la vittoria "Pare che abbia vinto io. Non so più chi abbracciare, sto abbracciando tutti perché fuori non si potrà. Un'esperienza incredibile, non vedo l'ora di rivedere la puntata!". L'influencer milanese è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori e in tantissimi non vedono l'ora di rivederlo in televisione, magari nelle vesti di conduttore.















Tommaso ha vinto perché è stato se stesso e ne è stata la dimostrazione del suo Late Show, che durante le puntate andate in onda su Mediaset Extra ha avuto degli ascolti clamorosi. Dalle 23,30 alle 2 del mattino, il Canale 55 di Mediaset Extra ha totalizzato il 4.7% di share, con un numero di telespettatori pari a 374.000. Un nuovo record rispetto al 2.7% della scorsa puntata e un risultato imprevedibile rispetto alla media della rete. L'ultima puntata, in onda mercoledì, è volata a 426 mila spettatori e 5,4%. Questo senza contare il seguito pazzesco riscosso online con gli hashtag ufficiali.









Per questo motivo, come scrive Francesca D’Angelo su Liberoquotidiano, “Tommaso Zorzi funziona tanto potrebbe persino pensare di realizzare davvero un talk show così, una volta uscito dalla Casa”. E non è certo una novità la richiesta del popolo del web di dare un programma a Tommy proprio sullo stile del Late Show che, come detto, ha ottenuto dei numeri pazzeschi e questo potrebbe fare gola proprio a Mediaset, che sicuramente, visto il seguito al Grande Fratello Vip, potrà trarre giovamento da un suo programma.

