Pronostico rispettato, Tommaso Zorzi ha vinto l’edizione numero cinque del Grande Fratello Vip e ora per lui potrebbero aprirsi palcoscenici importanti. I 169 giorni di reclusione infatti hanno messo in mostra le caratteristiche e le qualità dell’influencer. Un esempio su tutti, il Late Show organizzato dal nulla che ha fatto registrare picchi di gradimento.

Alcune fonti infatti rivelano che Maria De Filippi avrebbe espresso in diverse occasioni (sia pubbliche che private) dei sinceri apprezzamenti nei confronti di Tommaso Zorzi e non avrebbe alcuna intenzione di lasciarselo scappare. Insomma, terminato il GF Vip, De Filippi sarebbe realmente pronta a lavorare con Zorzi e ad affidargli anche un titolo importante delle sue svariate trasmissioni. La trattativa lavorativa che legherebbe Tommaso a Maria De Filippi potrebbe avere a che fare con la conduzione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5 che va in onda nel bel mezzo della stagione estiva.















Per ora Tommaso Zorzi si gode il successo. E la voglia di ritrovare la famiglia che ha dimostrato di essere una parte importante della sua vita. Durante la puntata di ieri infatti, quando Tomasso Zorzi à uscito in passerella per vestire un'ultima volta i panni del conduttore del GF Late Show, ha avuto la possibilità di riabbracciare sua madre Armanda e sua sorella Gaia.















"Tutte le volte che ci siamo allontanati mi hanno fatto venire la voglia di recuperare tutto il tempo perso, perché credo che non sia mai troppo tardi", ha detto Tommaso Zorzi. Parole che non hanno lasciato insensibile mamma Armanda Frassinetti che ammette di essere molto fiera del percorso che ha fatto all'interno del GF Vip.











Il reality per Tommaso Zorzi è stato un grande trampolino di lancio, e la madre gli riconosce: “Sei riuscito a trasformare il tuo sogno in realtà”. Non da meno la reazione della sorella Gaia che ha trattenuto le lacrime rivedendo suo fratello dopo tanto tempo . “Se prima avevamo un rapporto adesso si è moltiplicato”, spiega Gaia.

