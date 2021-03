Attimi di panico al Grande Fratello Vip 5 durante la finale, ma non per tutti, solo per Alfonso Signorini. Fino alla fine, il conduttore ha dovuto vivere delle emozioni forti e, ancora una volta, a sorprenderlo è stato Cristiano Malgioglio in studio. Il cantautore, dopo lo scherzo del topo, ha pensato di creare il caos facendo prendere un altro grosso spavento al padrone di casa. Consapevole delle fobie di Alfonso, l’ex gieffino gli ha fatto trovare fuori dallo studio una mucca. Il tutto è accaduto quando Malgioglio ha rivelato a Signorini di volergli presentare finalmente Gina, una futura concorrente del reality show.

Malgy, con la complicità di Elisabetta Gregoraci, ha accompagnato Alfonso dietro le quinte. Ed ecco che qui gli ha fatto trovare una mucca intenta a mangiare la paglia. Non appena ha visto l’animale, Signorini è corso via spaventato ed è rientrato all’interno dello studio. E dopo il topo, anche la mucca è diventata una grande protagonista dei social. Il video è immediatamente girato sul web. Anche questa volta, a strappare un sorriso ai telespettatori è stata la corsa compiuta dal conduttore, visibilmente spaventato. (Continua a leggere dopo la foto)















Poco dopo il padrone di casa si è subito scagliato contro Malgioglio, fortemente arrabbiato per questo secondo scherzo. Il conduttore ha ammesso di non aver per nulla apprezzato il gesto, visto che sia il topo che la mucca rappresentano le sue due grandi fobie. Di fronte alla rabbia di Alfonso, Cristiano non si è scomposto più di tanto. (Continua a leggere dopo la foto)























Zia Malgy gli ha fatto sapere che questa è stata una vendetta per quanto accaduto lo scorso venerdì. In diretta, il conduttore si era ‘vendicato’ buttando una torta in faccia all’ex gieffino. Impaurito il padrone di casa si è ritrovato a vedere ancora la mucca sullo schermo. (Continua a leggere dopo la foto)

Alfonso conosce finalmente la Ggina, che è una mucca. #GFVIP pic.twitter.com/sg7csSmr1X — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) March 1, 2021



Poco dopo per fortuna Antonella Elia ha raggiunto l’animale e abbracciandolo ha lanciato un messaggio al pubblico in suo favore, che sicuramente avrà fatto piacere agli animalisti. Un momento divertente di questa emozionante finale, che ha visto sfidarsi Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta.

