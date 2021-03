La finale del Grande Fratello Vip 2021 è stata piena di emozioni. Prima di annunciare il vincitore di questa quinta edizione, la più lunga nella storia mondiale del reality, i cinque vipponi rimasti hanno ricevuto sorprese che hanno fatto commuovere anche tutto il pubblico da casa. Da Natalia Paragoni per Andrea Zelletta ai figli di Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli fino al marito e il cagnolino di Stefania Orlando.

Anche Tommaso Zorzi ha rivisto dopo quasi sei mesi la mamma e la sorella Gaia e, certo, è stato un momento molto speciale ma i telespettatori aspettavano con ansia un altro incontro. Che è arrivato poco prima di conoscere il verdetto del televoto flash tra Tommaso e Stefania che, per la cronaca, ha vinto Zorzi che ha poi trionfato anche su Pretelli. (Continua dopo la foto)















Alfonso Signorini ha chiesto a Tommaso di raggiungere la scalinata in giardino. Proprio su quei gradini, il concorrente spesso si scambiava degli abbracci con Francesco Oppini e il conduttore ha mostrato la clip di uno degli abbracci più belli tra i due amici. È scattato il freeze e il figlio di Alba Parietti ha raggiunto Tommaso. Si è seduto accanto a lui e spiegato quanto sia importante per lui la loro amicizia, nata nella Casa ma che di certo continuerà anche fuori. (Continua dopo la foto)















“Sono riuscito a farti avere meno paura di certe cose. E questo per me vale più di ogni cosa. Ricordati che una delle più grandi ricchezze è avere delle persone su cui contare. L’amico vero è quello che capisce i difetti e li accetta”. Poi ha chiesto ad Alfonso Signorini di poterlo abbracciare e il conduttore lo ha accontentato. E Tommy si è sciolto in lacrime: “Ho sognato questo momento, la mia famiglia si sarà sentita piccola così perché parlavo solo di Oppini. Guarda Alfonso, non lo lascio più”. (Continua dopo le foto)











Signorini, infine, ha raccontato un retroscena. Ha svelato che quando ha chiesto a Francesco Oppini di incontrare Tommaso Zorzi durante la finalissima del GF Vip, la prima cosa che lui gli ha domandato è stata la possibilità di poterlo abbracciare. Zorzi è apparso colpito da quelle parole: “Mi è mancato veramente tanto. Grazie Alfonso”. Poi, rientrato in casa ha commentato: “Mi sento male, è bellissimo”. E quando ha superato il televoto contro Stefania: “Io sto ancora pensando a Francesco Oppini”.

