“Hai vinto tu!”. GF Vip, Alfonso Signorini lo annuncia con le lacrime agli occhi. E con che numeri!

Dopo 169 giorni è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip 5. Si sono sfidati per la vittoria di questa edizione con durata record cinque protagonisti: Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. La puntata è iniziata con Alfonso Signorini che, attraverso una macchina del tempo, ha trasportato i telespettatori e i cinque concorrenti in un viaggio interpretato dagli ex gieffini, i quali sono poi entrati in studio preceduti da Antonella Elia e Pupo. Ed ecco che la puntata è entrata nel vivo quando Signorini si è collegato con la Casa, dove i cinque finalisti sono apparsi abbastanza emozionati.

La finale è andata avanti con un altro momento speciale per i finalisti e i loro ex coinquilini, attraverso un lungo video che ha ripercorso le fasi di questa edizione! Subito dopo è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto: il primo eliminato della finale è Zelletta, che perde contro Zorzi con l’84% dei voti. A questo punto, è stata Dayane a scegliere come creare gli altri televoti. La Mello ha scelto di sfidare Pierpaolo, portando automaticamente in sfida i due amici Stefania e Tommaso. (Continua a leggere dopo la foto)















Il programma ha riservato una sorpresa a Dayane. Un emozionante momento per la modella brasiliana, che dopo sei mesi ha riabbracciato in lacrime sua figlia Sofia. Per la finale, anche i genitori di Stefano Sala hanno dato il loro sostegno alla gieffina. Zorzi ha avuto l’opportunità di riabbracciare Francesco Oppini, con cui ha instaurato un’amicizia importantissima. (Continua a leggere dopo la foto)















I due si sono rivisti proprio sugli scalini dove c’è stato, mesi fa, un abbraccio che ha emozionato e commosso moltissimi fan, che ancora oggi li sostengono. Ed ecco che è arrivato il momento per i due super finalisti di raggiungere lo studio, per scoprire il nome del vincitore. (Continua a leggere dopo la foto)











Prima, ovviamente, hanno spento le luci della Casa tra commozione, lacrime e tanti ricordi. Il televoto è stato chiuso: ha vinto il GF Vip 5 Tommaso Zorzi con il 68% (Pierpaolo 32%). Una percentuale soddisfacente per l’influencer, che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

Ti potrebbe anche interessare: Giulia Salemi, il look a “Live – Non è la D’Urso” è super (lusso)! Il prezzo del completo