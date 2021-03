Incredibile quanto raccontato da Orietta Berti durante l’appuntamento del primo marzo de ‘La Vita in diretta’. Alberto Matano è rimasto davvero senza parole dinanzi ad un simile racconto. Nessuno si sarebbe mai aspettato di ascoltare una roba del genere. La puntata non è stata comunque semplice per il conduttore, alle prese con alcuni problemi di natura tecnica. Infatti, durante un collegamento con l’inviato Chinzari si è bloccato il video costringendolo a interrompere il tutto.

L’inviato Roberto Chinzari era in collegamento da Palazzo Chigi per fornire importanti novità, ma l’immagine presente sul maxi-schermo si è improvvisamente bloccata. Ovviamente si è trattato di un problema tecnico inatteso, che ha creato disagio. E Alberto Matano ha commentato: “Torniamo tra un attimo da Roberto Chinzari, evidentemente non è buono il collegamento”. Ma quando Orietta Berti ha cominciato a raccontare la sua disavventura tutti sono rimasti sotto choc. (Continua dopo la foto)















Orietta Berti sarà una delle protagoniste di Sanremo 2021, che inizierà il 2 marzo e terminerà sabato 6 marzo. A proposito della kermesse musicale più famosa in Italia, ha affermato: “L’altro giorno ho fatto le prove e mi sono molto emozionata. Questo palcoscenico emoziona a tutte le età. Il mio brano musicale è una canzone di melodia italiana, del bel canto, perché non ci dobbiamo dimenticare delle nostre radici”. Ma è stata una sua affermazione a sorpresa ad aver stupito tutti. (Continua dopo la foto)















Parlando con Alberto Matano in collegamento, Orietta Berti ha quindi iniziato a confessare un episodio clamoroso accaduto pochissimo tempo fa: “Sono andata a ritirare gli abiti e tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermato. Mi hanno seguito perché non ci credevano. A causa della mascherina non mi avevano riconosciuta”. Una disavventura incredibile, finita poi nel migliore dei modi. Gli agenti non si erano accorti che dentro l’auto ci fosse l’artista. (Continua dopo la foto)









Qualche settimana fa, parlando del marito, Orietta Berti aveva raccontato: “Mi dispiace per Osvaldo, soprattutto perché col Covid lui ha perso sedici chili e ha perso anche un occhio. Gli ha tolto l’udito, che ora sta riacquistando, ma la vista non l’ha più recuperata anche se mette un collirio ogni mezz’ora. La sua vista, per carità, era già precaria prima del Covid. Meno male comunque che ce l’abbiamo fatta a sconfiggerlo”.

