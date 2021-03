“Una volta ero bionda, 14enne e do Brasil… Nostalgia canaglia”. Con questa didascalia l’attrice del momento accompagna un doppio scatto vintage pubblicato qualche tempo fa sulla sua pagina Instagram. Scatto inedito che la ritrae da giovanissima, super abbronzata e con i capelli ben diversi da come li sfoggia ora in tv ma pur sempre una gran bella ragazza.

Attrice dal grande talento e dalla bellezza straordinaria, originaria di Napoli è nata nel 1985 e coltiva la passione per la recitazione dai tempi in cui è stata scattata questa foto praticamente. E infatti a 15 anni inizia a frequentare un corso di teatro serale. L'impegno la ripaga e viene ammessa, appena diciannovenne, al Centro Sperimentale di Cinematografia. Molti la ricorderanno in "Centovetrine", la soap in cui ha recitato quando era agli esordi della carriera.















Siete riusciti a riconoscerla da queste foto? È proprio Serena Iansiti, l'attrice che stiamo ora ammirando ne "Il Commissario Ricciardi" ma che abbiamo visto anche in "Squadra antimafia – Palermo oggi", "Le tre rose di Eva", "I segreti di Borgo Larici" e "Il Giovane Montalbano". Anche in questo vecchio scatto, la sua bellezza non passa certo inosservata: grandi occhioni scuri, un sorriso radioso e lineamenti delicati.















Certo, nella foto in questione Serena Iansiti sfoggia una chioma di riccioli biondi dal taglio sbarazzino e disordinato che, diciamolo pure, le stava davvero d'incanto. E poi, taglio e colore di capelli a parte, la Livia Lucani della serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e ambientata nella Napoli degli anni Trenta con protagonista Lino Guanciale non è cambiata per niente.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Iansiti (@jansity)



Tra l’altro, a proposito dell’amatissimo Lino Guanciale, Serena Insiti ha raccontato al settimanale Tv sorrisi e canzoni che con lui l’intesa è nata subito. Con l’attore abruzzese si erano già incontrati di sfuggita altre volte, ma lavorare fianco a fianco è stata una vera rivelazione: “Mi ha colpito per la sua affabilità: è gentile, molto alla mano”, ha raccontato la bella Serena.

