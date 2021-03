Giulia Salemi, che è fuori dal GF Vip già da qualche giorno, è stata ospite di Live Non è la D’Urso. La bella influencer italo persiana che nella Casa ha trovato l’amore in Pierpaolo Pretelli a cui ha riservato parole dolcissime, è stata messa di fronte a 5 agguerrite sfere e ha perfino negato un confronto al suo ex fidanzato Abraham Garcia, che non sembra averla presa benissimo.

Abraham, come si ricorderà, aveva dichiarato di essere ancora interessato a lei benché la loro relazione fosse finita anni fa ma Giulia, però, dopo essersi scontrata duramente con Caterina Collovati nel momento delle sfere, ha preferito evitare il confronto in studio per non danneggiare o deludere il fidanzato Pierpaolo Pretelli che è ancora nella Casa del GF Vip. (Continua dopo la foto)















“Non ho assolutamente paura di vederlo – le parole della Salemi – Anzi, ho dei bellissimi ricordi di lui: è una delle poche persone con le quali sono rimasta in buona. Però, Pierpaolo è nella Casa e non penso sia una cosa corretta nei suoi confronti. Abbiamo avuto un piccolo flirt, poi a causa della distanza non è durata. Voglio dirgli che gli voglio bene, che ho dei bellissimi ricordi di lui”. (Continua dopo la foto)















“Grazie per le tue belle parole, siamo amici, io sono felicemente innamorata e auguro l’amore anche a te. Non ho nulla contro di te, Abraham, anzi”, ha aggiunto Giulia che, anche fuori da Casa e studio del GF Vip ha fatto impazzire tutte con il look scelto per Live. Per la puntata di domenica ha indossato un completo firmato Saint Laurent, brand che l’ha vestita anche durante l’esperienza nel reality. (Continua dopo foto e post)











Sulla sua pagina Instagram, Giulia Salemi ha dato qualche indizio sull’outfit indossato e, riporta Novella 2000, l’esperto di moda Manuel Di Gioia ha approfondito l’argomento con ulteriori dettagli come i prezzi che, è facilmente immaginabile, non sono accessibili a tutte. Il blazer gessato della ex gieffina costa 2189 euro, mentre la camicia a pois 790 euro. Insomma, anche stavolta quindi, l’ex concorrente del programma di Alfonso Signorini ha lasciato il segno.

Giulia Salemi, il gesto per Pierpaolo Pretelli prima della finale del GF Vip: tutti impazziti per la foto