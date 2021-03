Primo appuntamento della settimana con ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano. E non tutto è andato nel verso giusto, come si aspettava presumibilmente il conduttore. Come sta ormai accadendo da un anno, il tema coronavirus è sempre quello predominante nelle trasmissioni sia della Rai che di Mediaset. Infatti, durante l’appuntamento del primo marzo si è voluto soffermare sull’aumento dei contagi e anche sull’imminente approvazione del nuovo Dpcm da parte del premier Mario Draghi.

Durante l'appuntamento che tiene compagnia a milioni di persone, Alberto Matano ha posto la sua attenzione nei confronti di un dato ritenuto decisamente inquietante. Inoltre, come preannunciato anche nei giorni scorsi, le nuove regole anti-coronavirus che dovrebbero valere dal 6 marzo al 6 aprile dovrebbero essere ufficializzate nelle prossime ore. Sono già circolate delle bozze, ma per avere certezza su cosa si potrà fare e su cosa non sarà consentito occorrerà attendere.















Discutendo appunto di questi argomenti, Alberto Matano ha dichiarato in diretta televisiva: "Notizia dell'ultim'ora a Palazzo Chigi. In arrivo le regole del nuovo Dpcm. C'è un nuovo commissario per l'emergenza". E poi: "Ad allarmare è il contagio, cresciuto nell'ultima settimana del 33%". Ma è successo anche dell'altro davanti alle telecamere, che ha imbarazzato non poco il conduttore. Si era messo in contatto con un suo inviato, quando però si è verificato un vero e proprio imprevisto.















L'inviato Roberto Chinzari era in collegamento da Palazzo Chigi per fornire importanti novità, ma l'immagine presente sul maxi-schermo si è improvvisamente bloccata. Ovviamente si è trattato di un problema tecnico inatteso, che ha creato disagio. E Alberto Matano ha commentato: "Torniamo tra un attimo da Roberto Chinzari, evidentemente non è buono il collegamento". E successivamente la problematica è rientrata e la trasmissione è andata avanti senza ulteriori intoppi.









Nell’ultima puntata della scorsa settimana ad infuriarsi era stata a ‘La Vita in diretta’ l’ospite Rita Dalla Chiesa per l’episodio del rimprovero subito dalla studentessa di Medicina dal suo docente universitario: “Per me è inaccettabile il fatto che una mamma intervenga durante un esame, dicendo che la figlia è esaurita ed è inaccettabile anche il professore che interviene in modo rigido e violento”.

