Manca pochissimo e il ‘Grande Fratello Vip’ chiuderà i battenti. Dopo 5 mesi nella Casa più spiata d’Italia, i concorrenti sono ad un passo dal conoscere il nome del vincitore del reality show. C’è grande curiosità e fermento per capire chi sarà in grado di trionfare e conquistare l’ambitissimo premio. Nella serata del primo marzo sicuramente non mancheranno i colpi di scena, con Alfonso Signorini pronto a salutare in grande stile. Ed una grossa novità è stata annunciata da una vip.

Quest'ultima ha infatti rivelato in queste ore che accadrà qualcosa di davvero sorprendente. Un momento che probabilmente resterà nella memoria di tutti i telespettatori. Dopo lo scherzo al padrone di casa con il topo finto fatto camminare in studio da Cristiano Malgioglio e la torta in faccia lanciata da Signorini proprio all'artista, ecco che si materializzerà un altro episodio veramente interessante. Non resta che attendere ancora un po', sintonizzarsi su Canale 5 e assistere a tutto questo.















Ad annunciare la notizia bomba è stata la showgirl Alba Parietti, ovvero la mamma dell'ex concorrente Francesco Oppini, ritiratosi lo scorso mese di dicembre assieme ad Elisabetta Gregoraci. La donna, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha avvisato i suoi follower di un evento davvero molto interessante. Ha innanzitutto rivelato di essersi messa in viaggio per raggiungere la capitale Roma e quindi prendere parte all'atto finale del programma di Signorini.















Alba Parietti ha dunque postato due sue foto ed ha scritto nella didascalia: "Direzione Roma. Stiamo preparando una sorpresa…ma che sorpresa è se vi dico quale? Stasera invece tutti a seguire la puntata finale del Grande Fratello Vip". Alcuni utenti hanno commentato: "Non vediamo l'ora di vederla", "Grande Alba", "Tutti insieme per far vincere Tommaso", "Una sorpresa per il nostro Tommy, dai!", "Alba, non mancherò di seguire il GF Vip. Spero di veder vincere Tommaso".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Parlando di un altro argomento, Alba Parietti si è soffermata un po’ di tempo fa sulla chirurgia estetica: “La chirurgia estetica va dosata. Bisogna scegliere con attenzione i professionisti a cui rivolgersi. Ho fatto l’errore di dire la verità, cioè che avevo ritoccato il seno e la bocca con il silicone. Se tornassi indietro la bocca non la rifarei. Ma ho imparato a conviverci e ora fa parte di me”.

