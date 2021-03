“Non si può fare!!! Che disastro…”. Serena Bortone nel ‘panico’ blocca subito l’ospite

Tutto pronto per Sanremo. Dal 2 al 6 marzo torna il Festival della canzone italiana, quest’anno in versione Covid. Amadeus è emozionato: “È stato un percorso difficilissimo – sottolinea il conduttore – Voglio ringraziare la Rai e tutti quelli che hanno lavorato insieme a me perché questo festival non venisse cancellato”, ha aggiunto. “La gente di Sanremo mi dice: siamo contenti che voi siate qua. Regaleremo cinque serate di musica, con 26 canzoni bellissime, e di spettacolo, con Fiorello e tanti ospiti. Sul palco porteremo l’amicizia e l’allegria che speriamo sia contagiosa per chi ci segue da casa”.

Della storia e dei cantanti che hanno fatto grande il Festival di Sanremo ne ha parlato Serena Bortone durante il suo talk pomeridiano, Oggi è un altro giorno. La Bortone ha avuto come ospite d'onore Memo Remigi, gloria della musica leggera italiana, che ha snocciolato un po' di chicche musicale sanremesi per i telespettatori a casa.















A fargli da spalla il divulgatore e super campione de L'Eredità Massimo Cannoletta, ormai presenza fissa nel programma di Serena Bortone. A un certo punto il discorso è finito su una delle canzoni italiane più conosciute: Le mille bolle blu di Mina. Gli ospiti in studio sono stati rapiti dalle note suonate da Memo Remigi che ha invitato tutti a fare il verso delle mani che ruotano sulle labbra.















Lo ha fatto anche Carolina Rey che ha avvicinato le dita alla bocca. A questo punto Serena Bortone è andata in tilt: "Non si può fare in tempo di Covid, le mani in bocca! Che disastro". Tanta cautela fa il paio con le misure di sicurezza massime allestite dalla Rai, in grado di intercettare ogni minimo rischio di contagio.









Misure di sicurezza che sono particolarmente stringenti e non risparmiano nessuno, tantomeno i conduttori. Ad esempio, Francesca Fialdini – domenica 28 febbraio – è tornata a condurre in presenza il suo Da noi… A ruota libera, il talk domenicale che segue Domenica In sempre su Rai1, dopo essere risultata positiva al Covid un paio di settimane fa. La stessa Serena Bortone ha condotto da casa Oggi è un altro giorno dopo essere risultata anche lei positiva.

