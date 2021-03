Poche ora ancora alla finale del Grande Fratello Vip, ma fuori dalla casa i messaggeri disturbatori continuano a farsi sentire. Ancora una volta al centro c’è Pierpaolo Pretelli. L’ultima volta era successo il 22 febbraio quando alcune persone avevano urlato qualcosa all’indirizzo dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’.

Attraverso un megafono ha urlato: “Pier, Eli ti pensa sempre, ti aspetta fuori”.Nonostante questa frase, quasi tutti non hanno creduto a quelle parole. A tal punto che Dayane Mello aveva fatto una richiesta esplicita agli autori, mai fatta nelle situazioni precedenti. La modella brasiliana aveva chiesto infatti di alzare maggiormente il volume della musica per coprire quelle frasi. Dayane favorita alla vittoria finale. Ma che finale sarà? Il ballottaggio tra Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta sarà il primo di tanti momenti di tensione e divertimento. Continua dopo la foto















Secondo le ultimissime indiscrezioni, Cristiano Malgioglio stasera farà un vero e proprio show. “Ha preparato una sorpresa pazzesca. Verrà vestito come non l’avete mai visto”, racconta una fonte segreta a Libero che poi riporta poi una dichiarazione di Cristiano Malgioglio in persona che potrebbe svelare chi tra Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Andrea Zelletta, potrebbe vincere. Continua dopo la foto















Malgy, contattato ieri proprio da noi di Libero, ha svelato di essere pronto a lavorare con Dayane Mello che “meriterebbe la vittoria”. Voce confermata su Wikipedia dove nei giorni scorsi stata pubblicata la classifica finale della quinta edizione del reality show e dovrebbe essere proprio Dayane Mello a vincere il GF Vip. Secondo Wikipedia Pierpaolo Pretelli arriverebbe secondo, solamente terzo Tommaso Zorzi. Continua dopo la foto













A non salire sul podio, invece, Stefania Orlando e Andrea Zelletta. Per Pierpaolo, se non dovesse arrivare la vittoria, ci sarà comunque un premio. Nelle ultime ore qualcuno ha urlato da fuori la Casa le seguenti parole: “Pier, Giulia ha prenotato la suite per stasera“.

