Non sarà al Festival di Sanremo come ospite, ma per Luisa Ranieri il momento è d’oro. La notizia della sua mancata ospita da Amadeus è stata diffusa nei giorni scorsi. Un nuovo forfait dopo quello di Naomi Campbell bloccata negli Stati Uniti dai rigidi protocolli sanitari nella lotta al contenimento della pandemia. Una delusione per i suoi fan che avrebbero voluto vederla sul tappeto rosso prima e sul palco dell’Ariston poi, blindatissimo a 24 ore dall’esordio.

Un Festival che si annuncia comunque ricco di sorprese, con superospiti speciali e la conduzione del duo Amadeus Fiorello che è una garanzia di successo, recuperata in extremis dopo le voci che davano la coppia di conduttori dimissionari. Luisa Ranieri, da parte sua, si consola con la fiction ‘Lolita Lo Bosco’ in onda in queste settimane su Rai 1 e ormai punto di aggregazione delle domenica sera degli italiani. Per tutti vale il dato dell’Auditel. Continua dopo la foto















La fiction con Luisa Ranieri protagonista infatti è stata vista da 6.849.000 telespettatori, pari al 29,8% di share. La scorsa settimana il debutto è stato visto da 7.535.000 spettatori segnando il 31,8% Live – Non è la d’Urso, se la scorsa settimana aveva registrato il 12,2 di share e 2.022.000 telespettatori, con la puntata di ieri è crollato all’11,7 di share e 1.894.000 spettatori. Continua dopo la foto















Un crollo continuo per Barbara D’Urso che, nonostante il cambio di format e di linea perde sempre più consensi. Barbara d’Urso ha aperto la puntata del suo show in maniera insolita. Dopo aver taciuto sui social ha commentato in tv il tweet di Nicola Zingaretti che ha mostrato la sua solidarietà per la notizia della chiusura di Live. Il tweet in questione ha scatenato dibattito, ma anche qualche frecciatina ironica. Continua dopo la foto











Per quanto riguarda il resto della programmazione, la puntata speciale di Report andata in onda per lo stop di ‘Che tempo che fa?’ ha causa dell’operazione alla quale si è sottoposto Fabio Fazio ha raccolto 1.444.000 spettatori pari ad uno share del 5,8%. Su La7 Non è l’Arena con Massimo Giletti ha segnato il 5,6% con 1.411.000 spettatori nella prima parte e il 6,5% con 842.000 spettatori nella seconda.

Ti potrebbe interessare: “Pazzesca”. Curve perfette e costume sexy. Luisa Ranieri (a 45 anni) stende tutti