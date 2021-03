“Mi sono messo subito in aereo”. Walter Zenga corre in Italia per loro: è successo con i figli Andrea e Nicolò

Lacrimoni pesanti a “Live Non è la D’Urso”, Walter Zenga racconta l’incontro con i due figli, Andrea, da poco uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, e Niccolò. Water Zenga da tempo aveva un rapporto un po’ freddo con figli, ma ora le cose sono cambiate: “Non possiamo tornare indietro, ma davanti abbiamo tanto tempo”. Walter Zenga ha mantenuto la promessa fatta al Grande Fratello Vip, quando era andato a trovare il figlio Andrea: “Ho mantenuto la promessa fatta nella casa – ha raccontato ai microfoni di “Live Non è La D’Urso” – Andrea è uscito e ci siamo rincontrati assieme al fratello Niccolò . Ho preso un volo da Dubai e sono venuto a Milano”.

Come sappiamo, il rapporto fra Walter Zenga e i figli sembra ormai ritrovato: " Io rispetto le opinione di tutti, quello che pensano a me va bene, ma le cose vanne esposte con un filo più di attenzione perché non li ho mai abbandonati. Abbiamo parlato per due ore e mezzo del più e del meno, non dobbiamo però tornare alle vicende passate. Le colpe ci sono e sono di tutti, non possiamo tornare indietro ma davanti abbiamo tanto tempo".















E ancora: "Rivederci è stato facile perché c'era la voglia di tutti e tre di farlo, "Ti voglio bene papà" è la frase più bella che mi è stato detta nell'incontro". Solo una data, 26 febbraio 2021, e una parola: "Reunion". E due cuori. Così Walter Zenga, senza troppi fronzoli e senza troppe spiegazioni, ha pubblicato su Instagram una foto che lo vede sorridente insieme ai due figli Andrea e Nicolò.























Appena pochi giorni fa l'uscita di Andrea Zenga dalla casa del Gf Vip. Ora l'ex calciatore e adesso allentatore ha incontrato il figlio, insieme al fratello Nicolò, a Milano. Un riavvicinamento che in tanti aspettavano, dopo il duro confronto che i giovani avevano avuto con il genitore a cui era seguito una riappacificazione.







Walter Zenga attualmente vive a Dubai insieme alla moglie Raluca Rebedea con i due bambini che la coppia ha avuto (Samira e Walter junior). Andrea e Nicolò Zenga sono nati invece dal precedente matrimonio dell’ex calciatore con Roberta Termali. Walter Zenga ha avuto anche un altro figlio, il primogenito Jacopo, dalla prima moglie Elvira Carfagna.

