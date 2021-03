“Ma come?!”. C’è posta per te, Insigne ‘allunga’ la busta piena di soldi e tutti notano la reazione della signora Carmela

Lorenzo Insigne, il gesto a C’è posta per Te lascia senza parole. Un successo dopo l’altro per Maria De Filippi e il suo appuntamento serale con il people show più seguito di sempre. La storia che ha visto come ospite a sorpresa Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, è quella di Nicola e dei suoi genitori nonchè grandi tifosi del Napoli, Antonio e Carmela.

La prima volta nel 2014 insieme all’ex collega Gonzalo Higuain e all’allenatore Rafa Benitez, poi di recente: Lorenzo Insigne continua a essere uno stimolo per molti a non mollare mai. E infatti il capitano è intervenuto in puntata su invito di Nicola, per fare una sorpresa ai genitori che hanno perso la figlia a causa di una brutta malattia. Grande commozione in studio ma non solo. (Continua a leggere dopo la foto).















Il capitano del Napoli non solo si è mostrato commosso dal racconto della storia dolorosa che ha colpito la famiglia, ma è sopraggiunto in studio anche con alcuni regali. Non poteva dunque mancare la maglia autografata del Napoli, il bracciale che Insigne ha donato a tutti i suoi compagni di squadra dopo la vittoria contro la Juve in Coppa Italia, ma anche un sacchetto. (Continua a leggere dopo la foto).















Quale regalo dentro il sacchetto? Soldi, alla cui vista la signora Carmela sembrava non aver avuto alcuna reazione. Un momento delicato, che ha spinto Insigne a chiedere in modo diretto: “Sei arrabbiata?” e lei: “Sono un po’ emozionata perché ho visto Maria”, e subito la domanda divertita: “No a me?”. Maria De Filippi, a quel punto, prova a togliere di mezzo ogni imbarazzo. (Continua a leggere dopo le foto).









“Il papà tifa Napoli, la mamma Maria”. Ed effettivamente Carmela ha più volte insistito nel dire: “Sei grande Maria” al punto che alcuni telespettatori sui social hanno sottolineato: “La vera sorpresa è stata Maria non Insigne” , o ancora: “La mamma che è più felice di aver visto Maria e non Insigne: una di noi!”, “Insigne non puoi competere con Maria”, “Buonanotte con Insigne oscurato da Maria”.

Dayane Mello, arriva ‘la chiamata”. Tutto pronto, succederà dopo la finale del GF Vip