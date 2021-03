Lutto nel mondo della televisione per la scomparsa dell’attore e volto delle serie tv. In una dichiarazione, la sua famiglia ha detto: “È con grande tristezza che annunciamo la morte di nostro padre, Johnny Briggs. Chiediamo cortesemente privacy in questo momento, in modo che possiamo tranquillamente addolorarci come famiglia e ricordare i momenti meravigliosi che abbiamo passato con lui. Grazie”.

L’attore è morto dopo una lunga malattia che la sua famiglia ha confermato la notizia con un comunicato stampa. Sono arrivati ​​rapidamente i tributi dai colleghi che hanno recitato accanto a lui. William Roache – che ha recitato nella soap Coronaton Street sin dal suo primo episodio nel 1960 – ha parlato con l’agenzia di stampa della PA: “Mi è dispiaciuto tantissimo leggere la notizia della scomprsa di Johnny”. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora: “Mike Baldwin e Ken Barlow sono stati acerrimi nemici per molti anni, ma come attore, Johnny è stato impeccabile, sempre bravo, e sono stato così fortunato ad aver lavorato con lui per così tanti anni. Era un personaggio forte che ci mancherà moltissimo”, ha detto il collega che in Coronation Street vestiva i panni di Ken Barlow, mentre Johnny Briggs interpretava Mike Baldwin. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ultima apparizione teatrale di Briggs è stata alla pantomima del 2007 dell’Opera House di Manchester in cui interpretava il padre di Cenerentola insieme all’ex co-protagonista Tina O’Brien. Dopo aver lasciato il cast di Coronation Street, Briggs ha recitato in Miss Marple, serie tv ispirata alla scrittrice Agatha Christie, Holby City e Echo Beach nel 2008. Nel 2012 è apparso in una riunione del cast di Coronation Street per raccogliere fondi per l’ente di beneficenza Text Santa. (Continua a leggere dopo la foto)









Briggs era nato a Battersea, a sud-ovest di Londra, il 5 settembre 1935. Suo padre era un maestro falegname. Ha ricevuto una borsa di studio per studiare alla scuola di stage dell’Accademia Italia Conti all’età di 12 anni, scuola realizzata dall’attrice italiana Italia Emily Stella Conti.

“Ma non ti vergogni?”. Belen Rodriguez pubblica foto da denuncia e poi le cancella. Ma è troppo tardi