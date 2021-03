Il conto alla rovescia è cominciato ormai da un po’ e, finalmente, potremo metterci comodi e assistere alla 71esima edizione della più blasonata kermesse musicale d’Italia: il Festival di Sanremo. Si terrà domani, Martedì 2 Marzo, la prima puntata della gara canora, fino a Sabato 6. Amadeus, spalleggiato dal suo grandissimo amico e collega Fiorello, sarà al timone di conduzione e direzione artistica.

Solo un giorno ci separa da quello che è il festival della musica per eccellenza. Ma non solo Amadeus e Fiorello, ci sarà anche una sfilza di co-conduttrici, già ampiamente scelte. Gli ospiti anche. E anche la programmazione è stata già scelta da diverse settimane. Ma un colpo di scena è proprio dietro l'angolo.















"Canterò anche io sul palco di Sanremo", questo il messaggio-colpo di scena postato da un famosissimo cantante qualche ore fa, mediante un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale. Il super vip ha voluto fare la super sorpresa a tutti, soprattutto i suoi fan, che da allora bramano con tutte le loro forze la sua apparizione nel piccolo schermo per Sanremo 2021.























“Venerdì avrò l’onore di cantare sul palco di Sanremo. Devo dire che mi fa un po’ strano tornare lì, dove la maggior parte di voi ha iniziato a conoscermi. Grazie per quest’opportunità. Sono felice”. Queste le parole tramite cui l’acclamato Mahmood ha comunicato a tutti i propri fan della sua presenza a Sanremo 2021, un colpo di scena non indifferente visti e considerati i trascorsi dell’artista. Ecco spiegato perché… (Continua dopo le foto)

Un post condiviso da Mahmood (@mahmood)

Mahmood, così come Francesco Gabbani e Diodato, entrambi artisti già confermati per Sanremo 2021, è un ex vincitore della kermesse. Niente di nuovo, dunque, anche perché ricordiamo tutti la sua canzone “Soldi” che spopolò nel 2019 e che lo portò a vincere proprio il festival. ‘Mi fa un po’ strano tornare lì, dove la maggior parte di voi ha iniziato a conoscermi. Grazie per quest’opportunità’, termina così la didascalia scritta da Mahmood a corredo di questo post. Una sorpresa bellissima.

