Non appena uscita dal Grande Fratello Vip Giulia Salemi si è tolta qualche ‘sassolino dalla scarpa’. La bruna influencer italo-persiana, sabato 27 febbraio, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il programma di attualità in onda nel pomeriggio sulla rete ammiraglia di Mediaset, ovvero Canale 5. Al centro della chiacchierata con la conduttrice c’è stato il rapporto, parecchio conflittuale, con Tommaso Zorzi, che invece è ancora dentro la Casa del GF Vip.

Giulia e Tommaso si conoscevano già prima di quest'ultima edizione del reality e avevano qualche conto 'in sospeso'. Se qualcuno si aspettava che dentro la casa si sarebbe concretizzata una riappacificazione, si è dovuto ricredere. I due, infatti, sono stati protagonisti di numerose discussioni. Una delle quali ha fatto particolarmente scalpore e provocato un grosso dolore alla Salemi.















Pochi giorni prima che Giulia Salemi fosse eliminata e terminasse la sua seconda esperienza al GF Vip – aveva già partecipato alla terza edizione del reality, quella del 2018 – Tommaso Zorzi l'aveva paragonata alla cantante morta a 27 anni Amy Whineouse. Tommy aveva anche aggiunto che Giulia sarebbe dovuta andare a curarsi a San Patrignano, la comunità di recupero che aiuta le persone a guarire dalle loro dipendenze.















"Mi ha ferito – ha spiegato Giulia Salemi a Verissimo riferendosi alle parole di Tommaso Zorzi – Mi ha fatto un impatto strano. Non è stato bello da sentire. Si trattava di due calici e io l'alcol non lo reggo. Essere paragonata a quella persona e alla sua storia non lo trovo necessario". Ma non finisce qui. All'influncer non sono andate giù neppure le parole di Tommaso relativamente alla loro amicizia: Zorzi l'ha definita, infatti, una semplice conoscente.









L’esperienza al GF Vip, in ogni caso, non è stata tutta negativa. Giulia Salemi ha trovato l’amore in Pierpaolo Pretelli e ora vuole concentrarsi sia sulla sua carriera di web influencer, sia su questa inattesa relazione. La 27enne nata a Piacenza ha confidato che non le era mai capitato di provare una simile attrazione e un tale feeling con gli altri suoi ex. Infine Giulia Salemi ha svelato il suo sogno: diventare un’affermata conduttrice televisiva. E voi che dite? Ce la farà?

