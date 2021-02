“Sarà dura”. GF Vip, a poche ore dalla finalissima i vipponi uno davanti all’altro. La resa dei conti si avvicina

Un risveglio malinconico nella casa del Grande Fratello Vip. Ormai mancano davvero poche ore dal verdetto finale che decreterà il vincitore dell’edizione 2021 del reality. Gli inquilini della casa fin dalle prime ore del mattino, si scambiano alcune riflessioni seduti insieme in cucina, mentre fanno colazione. E gli animi hanno sicuramente energie diverse. Ecco cosa hanno detto.

Nella casa si respira ormai un’atmosfera surreale. Sono rimasti gli ultimi Vipponi alle porte di una finale che si lascia attendere con trepidazione. E gli umori non sono gli stessi, tra chi non vede l’ora di correre dalla propria amata, come nel caso di Petrelli, o chi semplicemente attende di sapere se il suo nome sia o meno quello del vincitore. Insomma, un risveglio diverso che nessuno dimenticherà. (Continua a leggere dopo la foto).















Ecco dunque i finalisti seduti in cucina al tavolo dove ad attenderli c’è la colazione. Un momento accompagnato da un sottofondo musicale che non vieta di seguire cosa pensano a poche ore di distanza dal grande finale. I primi a confrontarsi sono Andrea e Tommaso. Il loro non è solo un semplice ‘buongiorno’, ma anche un momento per abbracciarsi affettuosamente. (Continua a leggere dopo la foto).















“Fa strano, anche tutto quello che ci aspetterà fuori…”, e la risposta viene spontanea: “Già…che sensazione”. Ma non finisce qui, perchè una volta spostati dal giardino alla casa, incontrano Pierpaolo: “Sei elettrico anche tu?” mentre il compagno d’avventura risponde: “Oggi sarà l’ultima notte, siamo arrivati”. Non poteva che aggiungersi Stefania con il suo risveglio carismatico: “Che bella giornata ragazzi, sono carichissima”. (Continua a leggere dopo le foto).









Ma tra entusiasmi e attese frizzanti, c’è anche chi rivolge lo sguardo mostrando una certa amarezza. È il caso di Dayane Mello che fa osservare a tutti: “Questo significa che domani non dormiremo qui”. E la gieffina viene seguita anche da Andrea che con fare malinconico esclama: “Sarà stranissimo tornare alla vita normale, non so proprio cosa aspettarmi… ci mancherà un pò qua”.

