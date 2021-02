“Noi la prossima settimana non ci vediamo”. Così Fabio Fazio a “Che tempo che fa” aveva annunciato domenica 21 febbraio che la successiva puntata del programma non sarebbe andata in onda. Al suo posto, il 28 febbraio alle ore 20 su Rai3, c’è Sigfrido Ranucci con una puntata speciale di Report intitolata ‘Terra, acqua, fuoco, aria’. Tornando a Fazio è stato proprio lui a spiegare la ragione della sua forzata assenza.

"Devo fare una piccola operazione – le parole del conduttore del seguitissimo programma della Rai – che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così la prossima settimana non andremo in onda". Tutto ciò avviene dopo una super puntata che ha visto tra i vari ospiti anche un certo Bill Gates, noto per aver fondato e diretto per anni la Microsoft, per poi dedicarsi con la moglie Melinda a progetti sociali e ambientali di ampio respiro tramite la Bill Melinda Gates Foundation. Se vi state chiedendo quando Fabio Fazio tornerà al timone della sua trasmissione, una risposta ancora non c'è…















Nel frattempo, però, l'attenzione, più che sulle condizioni di salute di Fabio Fazio, si è spostata su alcune indiscrezioni riguardo il suo contratto con la Rai in scadenza. Negli studi di Viale Mazzini, infatti, chi si è già esposto riguardo la riconferma di Fazio è l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini. Anche per quest'ultimo, però, il mandato scadrà a breve. E dunque a firmare materialmente il contratto con Fabio Fazio saranno i dirigenti che arriveranno.















Certo al momento appare davvero remota la possibilità che la Rai possa privarsi di un 'cavallo di razza' come Fabio Fazio che, col suo show, riesce da anni a garantire a Rai 3 uno share del 10%, decisamente niente male. Tanto per fare un esempio, "Titolo V", programma di approfondimento condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti si ferma ad un ben più magro 2%.









Comunque per discutere sul proseguimento del rapporto Fabio Fazio e la Rai hanno ancora tempo. Prima si farà il Festival di Sanremo, dal 2 al 6 marzo 2021. Poi si deciderà. Intanto, augurando a Fabio Fazio una pronta guarigione, vi anticipiamo gli interessanti argomenti della puntata di Report che andrà in onda al posto di Che tempo che fa: si parlerà dei piani di azione contro i fuochi dei rifiuti in Campania, di monopattini e del loro impatto sulla vita delle città e del salvataggio di Alitalia. Sigfrido Ranucci tratterà poi l’impoverimento delle riserve ittiche degli oceani e presenterà un’inchiesta sul sopravvento della pasta rigata rispetto a quella liscia.

