“La nostra prima notte insieme”. GF Vip, Rosalinda Cannavò scende nel dettaglio. Con Andrea Zenga è passione allo stato puro

Rosalinda Cannavò, il personaggio più dibattuto del Grande Fratello Vip è lei. Un percorso quello della gieffina portato quasi alla fine di un’edizione indiscutibilmente entusiasmante. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, l’attrice siciliana ha rilasciato le prime interviste, offrendo alcuni spunti interessanti sulle vicende che l’hanno direttamente riguardata. Ecco cosa ha affermato durante la diretta social con “Casa Chi”.

Nelle ultime settimane di permanenza in casa, Rosalinda e Andrea sono stati molto discussi. Una dichiarazione di interesse reciproco e poi i conti da fare con la vita di sempre, non ultimo il fidanzato della siciliana. Ma durante l'intervista è emerso nel dettaglio cosa è successo tra di loro al termine della semifinale: "Ho detto che siamo in camera insieme, quindi è stata una bella notte".















Dunque alla domanda più gettonata di sempre, ovvero se tra lei e il gieffino ci fosse stato o meno un avvicinamento passionale, Rosalinda ha ammesso che si è trovata bene. Poi alla domanda diretta ecco la sua risposta: 'Se provo amore per Andrea? Vedremo. Potrebbe. Ci sono tutti i presupposti". Ovviamente adesso per Rosalinda sarà tempo di sistemare alcune situazioni private e fare chiarezza dentro di sè.















A cominciare dalla famiglia: "Già i miei genitori, poverini, li ho sconvolti". Un momento sicuramente delicato che richiede riflessione e consapevolezza. E lo stesso accadrà anche per Andrea Zenga, che a poche ore dalla sua uscita dalla casa, in merito alla Cannavò, ha ammesso nello studio di Verissimo: "Con lei è stato tutto molto naturale, quando ho visto che lei si è distaccata dalla precedente relazione".









E ne corso della stessa intervista nello studio di Silvia Toffanin, ha aggiunto: “Io ero disposto a fare sia un passo indietro per lei che uno in avanti e per fortuna ne ho fatto uno in avanti”, ha detto l’ex inquilino. “Non mi interessa del suo passato, non conosco Adua, ho conosciuto e voglio continuare a conoscere Rosalinda”. I presupposti, effettivamente, sembrano non mancare.

