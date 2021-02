Brutto colpo per Nunzia De Girolamo, la notizia arrivata poco fa

Nunzia De Girolamo, la notizia arriva questa mattina per Ciao Maschio. La sfida degli ascolti tv regala sempre grandi colpi di scena e anche per l’appuntamento del sabato sera italiano, la classifica ha ottenuto il suo vincitore ma con una piccola differenza. Infatti seppur il primo posto sia stato aggiudicato nuovamente dalla Mediaset, con lo show people di Queen Mary, le aspettative restano in parte tradite.

Una puntata sicuramente ricca di sorprese e di forti emozioni quella andato in onda sabato 27 febbraio 2021. Ancora una volta Maria De Filippi è riuscita a portare a casa l’ennesimo successo, ma con qualche numero in meno. Con i suoi 6.169.000 telespettatori e il 28,8% di share, il leggero calo rispetto la scorsa settimana non andrebbe sottovalutato. (Continua a leggere dopo la foto).















La scorsa settimana, infatti, lo show people aveva registrato un vero record con i suoi 6.171.000 pari al 30,3% di share. Una minima differenza, senza dubbio, ma da tenere in considerazione per il prossimo appuntamento, che sicuramente porterà in studio ancora tanti ospiti e sorprendenti colpi di scena. Ed è così, dunque, che mentre Maria ha aggiunto un altro successo, anche il film Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa su Rai 1 è andato discretamente. (Continua a leggere dopo la foto).















Per la Rai, in prima serata, 2.756.000 telespettatori, mentre in seconda serata ha sfidato Ciao Maschio che ha registrato il 7,5% di share con 593.000 spettatori. In ogni caso per tutta la programmazione in onda sul piccolo schermo sarà bene fare i conti con i cambiamenti, visto che da martedì 2° marzo fino a sabato 6 marzo tutti non faranno che seguire la settimana sanremese. (Continua a leggere dopo le foto).









Un esempio? Sarà proprio C’è Posta Per Te a saltare una puntata per dare spazio al pubblico di seguire il gran finale del Festival della musica. Al suo posto ci sarà Carlo Vanzina e il suo Non si Ruba a Casa dei Ladri con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri. Per concludere, ecco di dati della sfida Auditel conclusa: Silvia Toffanin su Canale 5 è stata seguita da 2.977.000 telespettatori, pari al 23,6% di share. Boom per TvTalk, il programma di Massimo Bernardini su Rai 3, che ha fatto il pieno d’ascolti ottenendo il 9,6% di share e 1.278.000 spettatori.

“Non riesco a capire”. C’è Posta per Te, Gerry Scotti non si trattiene. Succede durante la puntata, tutti se ne sono accorti