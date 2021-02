Nelle ultime ore Pierpaolo Pretelli è apparso molto turbato. Ha parlato infatti con Stefania Orlando, raccontandole di una nottata da incubo. Non è riuscito proprio a dormire dopo la puntata di Alfonso Signorini e ha anche sognato una cosa molto brutta. Infatti, ha avuto in sogno Giulia Salemi che lo tradiva con un altro uomo.

Un vero trauma per lui, che spera di poterla riabbracciare al più presto. Ma intanto andiamo a vedere perché Giulio Pretelli è finito così tanto nel mirino. Giulio Pretelli ha annunciato al 'Grande Fratello Vip' che diventerà molto presto papà e che dunque Pierpaolo Pretelli sarà zio. Ma questa scelta non è stata commentata positivamente da tutti. C'è chi ha detto che questa sua comunicazione è stata a dir poco inopportuna.















"Questo ragazzo ha strumentalizzato la notizia della gravidanza per presentarsi in televisione", "Questo non riesce a stare lontano dalla tv, che senso aveva andare in tv a dire certe cose? Fuori luogo e solo per visibilità". E poi c'è chi ha aggiunto: "Non poteva aspettare 3 giorni? Pessimo", "Felice per loro, ma poteva aspettare lunedì". Quindi, questo annuncio in pompa magna in diretta televisiva non è andata proprio giù.















Anche lo stesso Cristiano Malgioglio, seppur con ironia e senza malizia, aveva detto che avrebbe potuto aspettare qualche giorno visto che la fine del reality show è imminente. Pierpaolo Pretelli intanto, chiacchierando con Andrea Zelletta, ha ricordato la giovane età di Giulio e della fidanzata, rispettivamente 21 e 20 anni, e il fatto che con un figlio la vita cambia drasticamente, anche dal punto di vista economico.











“Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per lavorare, quando aspettavamo Leo, io ero più grande, anche Ariadna lo era”, ha spiegato Pierpaolo all’amico Zelletta che ha ribattuto: “Alla sua età ancora si deve capire cosa si vuole fare. I bambini sono un dono del cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. È una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”.

