“Troppo, troppo dolore…”. C’è posta per te, Lorenzo Insigne scoppia a piangere. E Maria lo consola ‘così’. Poi il colpo di scena inaspettato

Grande sorpresa a C’è posta per te. Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli torna dopo essere già ospite di Maria De Filippi nel 2014 insieme all’ex collega Gonzalo Higuain e all’ex allenatore Rafa Benitez. Questa volta lo sportivo è intervenuto nel people show da solo, per fare una sorpresa a una coppia di genitori che ha perso la figlia a causa di una brutta malattia. Una storia emozionante, com’è nello stile del programma Mediaset. A scrivere alla redazione di Maria De Filippi è stato Nicola, che ha voluto fare una sorpresa ai genitori Antonio e Carmela, grandi tifosi del Napoli.

Insigne ha preso parte al programma con grande gioia ed entusiasmo. E non sono mancati i regali: il 29enne ha donato alla coppia una maglia autografata del Napoli, un sacchetto con all’interno dei soldi (la cifra non è stata svelata) e il bracciale che Insigne ha donato a tutti i suoi compagni di squadra dopo la vittoria contro la Juve in Coppa Italia. Nonostante i numerosi regali la signora Carmela è rimasta piuttosto impassibile. “Sei arrabbiata?”, ha chiesto preoccupato Insigne. (Continua a leggere dopo la foto)















Ha risposto: “Sono un po’ emozionata perché ho visto Maria”, ha replicato la donna. “No a me?”, ha chiesto il calciatore. Prontamente è intervenuta la De Filippi che ha sottolineato sorridendo: “Il papà tifa Napoli, la mamma Maria”. Poco prima di andare via la donna ha espresso nuovamente parole di elogio per la conduttrice Mediaset. (Continua a leggere dopo la foto)























Quando la moglie di Maurizio Costanzo ha invitato Carmela a dire qualcosa al figlio per la sorpresa ricevuta a C’è posta per te la donna ha saputo solo dire: “Sei grande Maria”. Un comportamento che ha divertito i telespettatori del programma sui social network. (Continua a leggere dopo la foto)



“La vera sorpresa è stata Maria non Insigne”, ha scherzato qualcuno su Twitter. Qualcun altro ha invece scritto: “La mamma che è più felice di aver visto Maria e non Insigne: una di noi!”. E c’è chi ha avvertito il calciatore del Napoli: “Insigne non puoi competere con Maria”. Qualcun altro ha concluso così: “Buonanotte con Insigne oscurato da Maria”.

Ti potrebbe anche interessare: “Ma cosa ridi?”. C’è posta per te, Maria infuriata con la sua ospite Martina: “Mai vista così arrabbiata…”. Cosa è successo