Ancora screzi nella scuola di ‘Amici’. Come succede praticamente ogni sabato pomeriggio, anche nella puntata del 27 febbraio è accaduto di tutto con Maria De Filippi che deve fare sempre attenzione a far rimanere i nervi saldi ai protagonisti. Ad infuriarsi è stata l’insegnante di canto Arisa, che non ci ha visto più dalla rabbia ed ha cominciato a puntare il dito. Si è dunque verificato uno scontro molto durissimo, che ha lasciato di stucco le persone presenti in studio e i telespettatori.

Già i giorni scorsi non erano stati tranquilli ad 'Amici', visto che parecchi studenti sono stati puniti per essersi comportati male. Infatti gli spazi comuni della casetta versavano in condizioni igieniche pessime e per alcuni di loro è stata disposta la sospensione della maglia. Inoltre, alcuni sono stati sanzionati per non aver preso parte agli allenamenti in palestra, tra cui Sangiovanni che è sbottato ed ha minacciato di andare via. Prima dell'intervento di Maria che lo ha fatto rinsavire.















Quando è terminata l'esibizione di un'allieva, ovvero quella di Gaia, che appartiene ad Arisa, è iniziata la critica di Rudy Zerbi. Ma stavolta la cantante ha perso decisamente la pazienza ed ha dato vita ad una dichiarazione clamorosa: "Ragazzi, Rudy Zerbi non deve lavorare nella musica". Il battibecco non si è arrestato qui, infatti è continuato per un certo periodo di tempo. E i voti sono stati decisamente opposti, infatti Arisa ha giudicato con un 9 la performance della ragazza, Rudy con un 2.















Rudy Zerbi ha commentato: "Io sono lo str…o, lei invece fa la carina e la gentile". Ma le loro posizioni sono rimaste molto differenti. Poi, una volta conclusa la tempesta con il collega, Arisa ha voluto dire la sua anche sul Festival di Sanremo dove sarà protagonista tra qualche giorno: "Voglio cantare, ne ho tanta voglia. Speriamo di poter tornare a lavorare come si deve dopo Sanremo". Per quanto riguarda invece l'ipotetica pace con Rudy, questo traguardo appare davvero lontanissimo.









A livello privato invece Arisa ha concesso un’intervista a ‘DiPiù’ dove si è soffermata sul possibile matrimonio: “Non confermo e non smentisco. Parliamo di altro con tutto quello che posso raccontare”. Dopo la fine della storica storia d’amore con Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani, e quella con Lorenzo Zambelli dopo circa nove anni, Arisa ha ritrovato la sa felicità accanto a Di Carlo.

