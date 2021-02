Nella serata del 27 febbraio è andata in onda una nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Addio per sempre al reality show per Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet. Il momento più emozionante l’arrivo di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo Pretelli, che ha annunciato lo stato interessante della sua fidanzata. Ma, come vi abbiamo raccontato in un altro articolo, il web si è diviso infatti in tanti hanno contestato questa scelta del giovane di “strumentalizzare la gravidanza”.

Ma è accaduto anche dell’altro in rete e dopo la puntata della trasmissione in tanti hanno attaccato duramente Alfonso Signorini. Sulla pagina ufficiale del programma Mediaset sono apparsi numerosi commenti contro il direttore del settimanale ‘Chi’. Non è la prima volta che finisca nel mirino del web, ma stavolta i toni si sono alzati parecchio e non sappiamo se vorrà intervenire sulla questione per chiarirla una volta per tutte. Vediamo cosa è accaduto in queste ore intense. (Continua dopo la foto)















A far imbestialire parecchi utenti è il televoto, ritenuto truccato. Tantissimi fan riuscirebbero infatti a eludere il regolamento del ‘Grande Fratello Vip’ con l’utilizzo di alcuni account fake legati al VPN. Così facendo, anche dall’estero sono in grado di votare per i concorrenti nella Casa. E la maggioranza dei voti proverrebbe da due nazioni in particolare: Spagna e Brasile. Da qui le accuse anche nei confronti di Dayane Mello, che sarebbe aiutata da numerosissimi connazionali. (Continua dopo la foto)















Tra i tanti messaggi giunti appunto sui social network, questi sono stati i più rappresentativi: “Che vergogna Alfonso, pessimo”, “Alfonso ieri sera è stato letteralmente inopportuno”, “Alfonso Signorini pessimo uomo”. Sempre in rete circolano altre ipotesi che vanno contro Alfonso Signorini e sono legate ad una sua presunta preferenza nei confronti di Dayane Mello. La sudamericana sarebbe, a dire degli internauti in questione, la prediletta del conduttore televisivo del ‘GF Vip’. (Continua dopo la foto)









Intanto, problemi legali in vista si profilano per Rosalinda Cannavò. Ad annunciare tutto è stato Massimiliano Morra su Instagram: “Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizioni ai miei avvocati di procedere legalmente”. Dunque la guerra tra i due ex coinquilini è appena iniziata e proseguirà ancora per un po’ di tempo. Non resta che capire adesso come reagirà di fronte a questa brutta notizia Rosalinda Cannavò.

“Ma che senso aveva? Pessimo”. GF Vip, bufera su Giulio Pretelli: il fratello di Pierpaolo Pretelli demolito dal web