Brutte notizie per Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo Pretelli intervenuto nella serata del 27 febbraio durante la diretta del ‘Grande Fratello Vip’. Ha voluto fare un annuncio sensazionale davanti alle telecamere del programma, ma non tutto è andato per il verso giusto. Pensava probabilmente di ricevere tantissimi complimenti e apprezzamenti, invece non è stato proprio così, o almeno c’è stata una fetta del pubblico che non ha assolutamente gradito questo tipo di comportamento.

Nelle ultime ore Pierpaolo è comunque apparso molto turbato. Ha parlato infatti con Stefania Orlando, raccontandole di una nottata da incubo. Non è riuscito proprio a dormire dopo la puntata di Alfonso Signorini e ha anche sognato una cosa molto brutta. Infatti, ha avuto in sogno Giulia Salemi che lo tradiva con un altro uomo. Un vero trauma per lui, che spera di poterla riabbracciare al più presto. Ma intanto andiamo a vedere perché Giulio Pretelli è finito così tanto nel mirino.















Giulio Pretelli ha annunciato al 'Grande Fratello Vip' che diventerà molto presto papà e che dunque Pierpaolo Pretelli sarà zio. Ma questa scelta non è stata commentata positivamente da tutti. C'è chi ha detto che questa sua comunicazione è stata a dir poco inopportuna: "Questo ragazzo ha strumentalizzato la notizia della gravidanza per presentarsi in televisione", "Questo non riesce a stare lontano dalla tv, che senso aveva andare in tv a dire certe cose? Fuori luogo e solo per visibilità".















E poi c'è chi ha aggiunto: "Non poteva aspettare 3 giorni? Pessimo", "Felice per loro, ma poteva aspettare lunedì". Quindi, questo annuncio in pompa magna in diretta televisiva non è andata proprio giù. Anche lo stesso Cristiano Malgioglio, seppur con ironia e senza malizia, aveva detto che avrebbe potuto aspettare qualche giorno visto che la fine del reality show è imminente. Ma Giulio Pretelli ha preso questa decisione ed ha dovuto subire anche le conseguenze negative del suo gesto.









Giulio ha raccontato a Pierpaolo Pretelli la sua bellissima storia con la ragazza, poi la scena si è spostata in giardino, dove Pierpaolo ha ricevuto una notizia inaspettata: “Questa è una cosa importante ed è capitata anche a te. Volevo solo farti una domanda: ricordi quella grande responsabilità quando hai scoperto di diventare papà? Diventerai zio”. Ed è poi esploso l’entusiasmo generale.

