E si torna a parlare di Francesca Cipriani. Solo qualche giorno fa la showgirl e Pupa per eccellenza ha confermato di avere un nuovo fidanzato. Dopo le foto rubate apparse sul settimanale Chi, la Cipriani è intervenuta alla trasmissione Un giorno da pecora in onda su Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro e svelato: “Siamo ancora in una fase di corteggiamento, è all’inizio, ci frequentiamo da un po’.

Ne parlerò quando le cose saranno più stabili. La frequentazione è una cosa, poi si vedrà. Se c’è stato il primo bacio? Un bacino…”. Lui si chiama Massimo e sappiamo che è un imprenditore. Pare che possieda diversi locali tra la Campania, più precisamente a Napoli e Capri, e Dubai. Ma allo stato attuale non è previsto un viaggio negli Emirati da parte di Francesca che ha scelto di non viaggiare in un periodo storico così delicato. (Continua dopo la foto)















Ma vita sentimentale a parte, la Cipriani è stata anche ospite di Pomeriggio Cinque insieme a Francesco Chiofalo nello spazio dedicato al gossip, dove si è tornati a parlare di vip e chirurgia estetica. E a Barbara D’Urso ha fatto una rivelazione inaspettata: «L’11 marzo mi opero – ha spiegato la Cipriani – Ho deciso di fare una vita molto stretta e con il grasso che estrarremo da lì, aumenterò il volume del lato B. Sarò a metà tra una Barbie e una Kardashian». (Continua dopo la foto)















È subito calato il gelo nello studio di Pomeriggio Cinque, con gli altri ospiti che hanno consigliato alla showgirl di lasciare perdere: «Gli interventi non ti danno la felicità. Lascia perdere», le hanno detto. Stessa opinione di Barbara D’Urso, scioccata: «Io sono basita. Non lo fare». Poi ha mostrato a Francesca Cipriani il videomessaggio di un ragazzo che vorrebbe conoscerla. (Continua dopo le foto)











«È simpatico – la replica di Francesca – ma non cambio idea sull’operazione. Non lo faccio per nessun uomo, lo faccio per me». Insomma, la Cipriani, che ha anche partecipato all’edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa che si è chiusa questa seettimana, sembra convintissima di questa operazione e chissà se da qui al prossimo 11 marzo Barbara D’Urso riuscirà a farle cambiare idea.

