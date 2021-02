Pierpaolo ha già organizzato tutto dopo la finale del GF Vip: fissa la telecamera e scatta la richiesta a Giulia Salemi

Pierpaolo Petrelli, la richiesta a Giulia arriva a sorpresa. Ormai il Grande Fratello Vip sta volgendo al termine. Infatti lunedì verrà deciso il nome del vincitore, un momento che per il gieffino assume una certa importanza. Nella sua mente non solo la possibilità di salire sul podio, ma anche quella di poter finalmente riabbracciare Giulia Salemi. E proprio durante la messa in onda è avvenuto qualcosa.

È accaduto subito dopo la diretta tv. Pierpaolo Petrelli ha spiazzato tutti quando le telecamere hanno ripreso quel momento di solitudine sul letto. Che la mancanza di Giulia si stia facendo sentire, ormai è fuori dubbio, ma che il gieffino finalista potesse arrivare a questo punto, era impensabile. E invece, a sorpresa, è accaduto davvero. Parole che spiazzano davanti all’immagine di Pierpaolo da solo sul letto. (Continua a leggere dopo la foto).















“Mi manchi, non vedo l’ora di vederti lunedì. Organizzati perchè voglio dormire con te. Poi al mattino vado da Leo e poi dobbiamo organizzarci perchè io per un tot. di tempo non posso stare lontano da te”. Ebbene si, il gieffino è stato sorpreso a parlare da solo, o meglio, con Giulia Salemi. Un momento interrotto da Dayane, che entrando in camera ha subito chiesto: “Con chi c***o parli?”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma per nulla interessato a rispondere alla domanda, Pierpaolo ha proseguito il suo ‘monologo’: “Mi manchi tanto”. L’ex velino conferma di avere cuore e mente solo per la sua Giulia. Lo conferma anche un altro episodio. Il gieffino ha infatti dichiarato di non avere chiuso occhio. Il motivo? Entrando in cucina per la colazione, ha spiegato tutto a Stefania Orlando. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









“Ho sognato che Giulia stava con un altro quella mezz’ora che ho dormito. Ho sognato che uscivo e rientravo, eravamo sempre qui dentro. Giulia mi dice devo parlarti e poi mi fa segno verso un ragazzo, le dicevo guardami negli occhi”. Insomma, pare che Pierpaolo non riesca a pensare più ad altro, ovvero a Giulia, e tutto questo a pochi giorni dal verdetto finale che, vincitore o meno, gli permetterà di tornare tra le sue braccia.

“Mia figlia malata, ho avuto un infarto…”. Il dramma del cavaliere più chiacchierato del momento sciocca il pubblico di UeD