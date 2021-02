Non c’è pace per Rosalinda Cannavò. Nella serata del 26 febbraio è stata costretta a dire addio al ‘Grande Fratello Vip’, dopo aver perso la sfida con Stefania Orlando al televoto. Dopo l’uscita di scena dal programma condotto da Alfonso Signorini, è comunque arrivata una gioia con il ricongiungimento con Andrea Zenga. I due, che ormai formano una nuova coppia, sono apparsi insieme anche dopo la puntata ma è arrivata una notizia per lei che le ha fatto perdere subito il sorriso.

Anche se l'avventura nel reality show è ormai terminata, ci saranno degli strascichi nelle prossime settimane e probabilmente anche nei prossimi mesi, a causa di un'azione intentata contro di lei a livello legale. Ebbene sì, sono stati messi in mezzo degli avvocati e per l'attrice siciliana si preannunciano giorni intensi e delicati. Dopo l'arrivo in studio è infatti accaduto un episodio, davanti a tutto lo studio, che non è finito quindi lì. Se ne riparlerà ancora presumibilmente in un'aula di tribunale.















Rosalinda Cannavò si è mostrata felice nelle ultime ore in compagnia di Zenga ed ha commentato su Instagram: "Guardate con chi sono, finalmente insieme" e si è fatta vedere con lui. Ma si è registrato in puntata uno scontro con l'ex gieffino Massimiliano Morra. La ragazza ha confermato che a dirgli dell'omosessualità dell'attore sarebbe stato proprio il diretto interessato, cosa che lui ha sempre smentito. E ora l'attore ha deciso di non soprassedere e di passare alle vie legali.















Dunque, Massimiliano non si è limitato a rispondere in diretta ma sul suo profilo Instagram ha confermato di aver contattato gli avvocati: "Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizioni ai miei avvocati di procedere legalmente". Dunque la guerra tra i due ex coinquilini è appena iniziata e proseguirà ancora per un po' di tempo. Non resta che capire adesso come reagirà di fronte a questa brutta notizia Rosalinda Cannavò, che al momento è rimasta in silenzio.









C’è stata dopo la sua eliminazione la proposta di Zenga che ha fatto sciogliere tutti: “Vuoi essere la mia congiunta?”, ha detto a Rosalinda Cannavò dopo la sua eliminazione. Risposta scontata: i due innamorati si sono baciati nello studio e hanno fatto capire che avrebbero passato la notte insieme. Non sappiamo se decideranno subito di andare a convivere o se attenderanno un po’ di tempo.

