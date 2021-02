“Mia figlia malata, ho avuto un infarto…”. Il dramma del cavaliere più chiacchierato del momento sciocca il pubblico di UeD

Uno dei protagonisti delle ultime puntate di Uomini e Donne è Claudio Cervoni, il cavaliere che ha conosciuto Sabina. Dopo essersi conosciuti in modo approfondito, i due si sono allontanati perché lei ha deciso di troncare la relazione: ha, infatti, ammesso di non sentire trasporto nei confronti di Claudio che ha rilasciato una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha parlato della sua esperienza nel dating show, dei suoi amori passati e ha rivelato un particolare della sua vita privata.

A proposito di Sabina ha ammesso che gli "dispiace come è andata a finire e ho paura di farle male". La dama lo ha colpito perché è una donna a 360 gradi e "mi piaccio quando sto con lei". I due hanno passato dei mesi insieme molto importanti e a lui dispiacerebbe molto se lei si fosse dimenticata dei bei momenti trascorsi.















Poi Claudio Cervone ha fatto riferimento alle sue storie del passato. Innanzitutto la moglie, ma non solo lei: infatti quando aveva 40 anni, si era follemente innamorato di una ragazza di 28 anni molto intelligente, ha spiegato, ma che aveva esigenze e obiettivi non compatibili con i suoi. Claudio ha poi perso la testa per una donna con cui è rimasto assieme per circa sei anni, per poi lasciarla a causa dell'invadenza dell'ex marito: "Sono stato male per un anno e mezzo", ha rivelato.















Quindi ha rivelato un particolare della sua vita privata che ha lasciato tutti senza fiato: "Gli ultimi cinque anni sono stati duri – ha premesso -. Mia figlia è stata male e ho avuto un infarto". Per queste ragioni, Cervoni si è chiuso molto in se stesso: da cinque anni è single e non riesce più ad innamorarsi di una donna.









Dunque Claudio Cervone non ha attraversato un momento facile nella sua vita. I problemi di salute suoi e della figlia si sono intrecciati con quelli in amore e per questo motivo ora fa un po’ più fatica a trovare una donna. Ora a Uomini e Donne prova a mettersi alle spalle il suo passato e a guardare al futuro con maggiore fiducia e spera di ritrovare la felicità magari all’interno del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

