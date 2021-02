“Si è sentito?!”. Forte e chiaro: Patrizia De Blanck, che gaffe al GF Vip! II microfono era acceso…

Patrizia De Blanck, la contessa senza filtri. Siamo stati da sempre abituati a vederla così: immediata e diretta, pronta a dire la sua senza troppi peli sulla lingua. La sua avventura dentro la casa del GF Vip 5 è stata memorabile e dalla sua eliminazione non sono mancate le occasioni per continuare a parlare di lei. Tutti ricorderanno, ad esempio, quando lo scorso dicembre la contessa è andata contro Stefania Orlando.

Non si è trattenuta, nè in quella occasione nè in altre. La contessa De Blanck anche contro la Orlando non è certamente andata troppo per il sottile definendola bugiarda. Ma alle orecchie più attente sembra essere arrivato anche un insulto più pesante da digerire, poi prontamente smentito dalla diretta interessata, nota al pubblico per la sua schiettezza. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma il temperamento della contessa, per molti, ricorda per molti aspetti anche quello dell’opinionista Antonella Elia, che proprio di recente è stata ripresa a battibeccare con Samantha De Grenet. Uno scambio di opinioni che avrebbe poi portato alla rottura definitiva dei rapporti tra le due. E proprio quando hanno smesso di dirsele di tutti i colori, la gieffina non poteva che precipitarsi a salutare Patrizia De Blanck. (Continua a leggere dopo la foto).















E anche in questa occasione, la contessa non poteva che venire allo scoperto in tutta la sua genuinità. Infatti, non appena le due si sono abbracciata, le ha detto nell’orecchio: “Quella è una str**za”. Non si sa bene a chi fosse diretto, ma logica vorrebbe che Antonella Elia poco prima avesse attaccato l’amica. Rimane il fatto che Samantha gode della stima della contessa e di molti altri. (Continua a leggere dopo le foto).









E da Patrizia non poteva che ricevere un appoggio, posto che ha avuto un flirt con il padre della De Grenet. E a proposito della nuova coppia, la contessa ha speso qualche riflessione: “Sono qui con Andrea e Rosalinda che finalmente è uscita. Stanotte questi due avranno un week end passionale. Io sarò un angioletto su di loro. Se lo meritano questo amore che hanno. Sono due bravi ragazzi, belli, bravi e splendidi. Posso fargli tanti auguri per la loro storia. […] Mi piacciono molto questi due bei ragazzi e mi sento davvero di augurare loro il meglio per il futuro e adesso gli abbraccio forte”.

