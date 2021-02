“Se ti fa schifo”. Cantante Mascherato, Caterina Balivo zittita proprio da lei: umiliazione in diretta

Ultima puntata piena di colpi di scena a Il Cantante Mascherato. I quattro finalisti del programma erano: Lupo, Pappagallo, Farfalla e Orsetto. A trionfare però è stato solo un concorrente: il Pappagallo. Dietro la maschera di nascondeva Red Canzian, come intuito già dai giudici.

Al secondo posto è arrivata la Farfalla, e dentro al costume c'era la grande Mietta. Al terzo il Lupo, che celava Max Giusti. Quarto e primo eliminato della serata è stato invece Orsetto a cui prestava la voce Simone Montedoro. Ma la puntata ha fatto anche registrare uno scontro in diretta tra Patty Pravo e Caterina Balivo, due giudici del programma.















E non è la prima volta che volano scintille tra le due. Già nella prima puntata le due si erano scontrate dopo una performance del Lupo. Inizialmente la Balivo aveva pensato a Riccardo Fogli, tirando così in ballo la sua storia d'amore con Patty Pravo. Una storia d'amore che risale a diversi anni fa quando il cantante è stato costretto ad abbandonare i Pooh per via dell'amore che nutriva per la collega.















Nella puntata di venerdì 26 febbraio altro scontro e sempre dopo l'esibizione del misterioso Lupo. Caterina Balivo ha assicurato che sotto la maschera si nasconde Max Giusti, elencando una serie di prove alla sua teoria tra cui l'armatura che sfoggia dalla prima puntata. Prove che hanno convinto il pubblico e anche Patty Pravo che ha dato ragione alla collega. E quando la cantante stava sostenendo la tesi della Balivo è avvenuto lo scontro.









“Se ti fa schifo fare l’amica, per carità. Rimaniamo amiche, è l’ultima serata.” Patty Pravo ended KateB #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/MrxiE0eG8S — C’est pas ma faute. (@Fab91) February 26, 2021

“Sono d’accordo, sì, sì, sono perfettamente d’accordo con la nostra amica”, ha detto Patty, interpellata da Milly Carlucci subito dopo la Balivo. “Con Caterina”, ha replicato la conduttrice che ha voluto così sottolineare il suo nome. Replica che non è piaciuta a Patty Pravo che ha controbattuto: “Sì, lo so che sei Caterina. Se ti fa schifo fare l’amica, per carità! Rimaniamo amiche, è l’ultima serata”. Caterina si è difesa con il sorriso sulle labbra: “No, no, è un onore!”. La Pravo è però rimasta infastidita, lasciando senza parole i telespettatori.

