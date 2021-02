“Ora posso parlare”. Barbara D’Urso, la verità dopo il ‘terremoto’. La notizia è ufficiale

Barbara D’Urso, tutta la verità solo oggi. Il pubblico italiano non ha fatto altro che rimanere con il fiato sospeso. Dopo tante voci che chiamavano all’appello la conduttrice e il suo Live, Barbara ha deciso nelle ultime ore di svelare il destino a cui andrà incontro il programma. La notizia della chiusura del programma, prevista per il 28 marzo, ha decisamente lasciato senza parole.

A mettere chiarezza, ci pensa ancora una volta lei attraverso il profilo Instagram. Barbara D'Urso tende a non lasciare mai nulla in sospeso, soprattutto se di mezzo c'è un pubblico che ormai da anni le dimostra stima e affetto. Ed è per questo motivo che con video su Instagram, svela a tutti come stanno le cose. A finire nel vortice del cambiamento, dunque anche Domenica Live.















Una decisione presa per dare maggiore spazio alla politica, e questo a partire dall'11 aprile 2021. La fascia oraria interessata andrà dalle 15.00 alle 17.00, quando al programma di intrattenimento andrà ad aggiungersi uno nuovo spazio dedicato all'informazione e all'attualità. E per tornare dunque a quanto affermato da Barbara D'Urso su Live, ecco come stanno le cose.















"Brindiamo insieme ora è ufficiale, posso parlare, posso confermarvelo. "Live non è la D'Urso" va avanti ancora per cinque puntate, poi si ferma qualche puntata prima, per ricominciare la prossima stagione come è scritto nel comunicato ufficiale Mediaset, nero su bianco. Nel frattempo per non lasciare soli la domenica continueremo con la politica, la cronaca e tutti gli ospiti facendo quello che facevamo due anni fa con le dirette".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Il messaggio reso pubblico dalla D’Urso, si chiosa così: “Pomeriggio 5 continua fino a giugno e poi dalla nuova stagione riprenderà anche Live. Questa è la verità. Pensavate che vi avrei lasciati soli?”. Ed è così che il pubblico più affezionato potrà tornare a dormire sogni più tranquilli. Il chiarimento da parte di Barbara arriva puntuale, in un momento di grandi cambiamenti che vanno a coinvolgere anche il piccolo schermo.

