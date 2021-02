Nella serata del 27 febbraio è andata in onda la finale de ‘Il Cantante Mascherato’ di Milly Carlucci, che ha visto la vittoria di Red Canzian, il quale si nascondeva sotto la maschera del Pappagallo. Battuta Farfalla, dove c’era l’artista Mietta. In sfida su Canale 5 la semifinale del ‘Grande Fratello Vip’ che ha decretato l’eliminazione di Rosalinda Cannavò e di Samantha De Grenet. E poco fa sono usciti i risultati legati alla serata di ascolti, che ha riservato ancora colpi di scena.

In particolare la competizione del venerdì ha visto prevalere Rai 1. Durante l'appuntamento con Alfonso Signorini, è avvenuto anche un incontro emozionante tra Pierpaolo Pretelli e il fratello Giulio. Quest'ultimo ha annunciato al finalista del reality show che diventerà presto papà, facendo così diventare zio la dolce metà di Giulia Salemi. Poi in studio Rosalinda ha anche confermato l'omosessualità di Massimiliano Morra e Andrea Zelletta è finito al televoto con Tommaso Zorzi.















Dunque, la semifinale del 'Grande Fratello Vip' ha ottenuto il 19,3% di share e la presenza di 3 milioni e 593 mila spettatori. Quindi, è giunta una sonora sconfitta con 'Il Cantante Mascherato', abile a conquistare il 20,7% di share e 4 milioni e 312 mila spettatori. Nella scorsa edizione però la finale del programma della Carlucci aveva ottenuto il 22% di share e 4 milioni e 432 mila persone davanti al piccolo schermo. Nonostante questo, è arrivata la vittoria finale.















Per quanto concerne le altre programmazioni, 'Storie Italiane' di Eleonora Daniele ha battuto 'Mattino Cinque' di Federica Panicucci; bene anche Antonella Clerici con 'È sempre mezzogiorno', artefice di un successo ai danni di 'Forum'. Nel pomeriggio del 26 febbraio Barbara D'Urso ha poi perso con 'La Vita in diretta'. Infatti, la trasmissione Mediaset non è andata oltre il 15,6% di share, a differenza di Alberto Matano che è stato in grado di ottenere il 16,9% di share da parte del pubblico.









Non sono mancati a ‘Il Cantante Mascherato’ i commenti e le ipotesi da parte del pool investigativo, guidato dal Commissario Capo, Simone Di Pasquale e dall’Ispettore di Polizia, Sara Di Vaira. Anche quest’anno le coreografie delle maschere in sfida sono state affidate a Raimondo Todaro. Alla finalissima anche gli eliminati di questa edizione: Alessandra Mussolini, Gigi e Ross, Mauro Coruzzi, Katia Ricciarelli, Sergio Assisi.

