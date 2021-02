Tanti ne erano sicuri ma alla fine, date le percentuali del televoto, Rosalinda Cannavò è uscita dal GF Vip per pochi voti. Finita al televoto contro Stefania Orlando, altra grande protagonista di questa quinta edizione del reality, l’attrice siciliana è stata eliminata col 46 per cento dei voti contro il 54 per cento della sua avversaria. Mancano pochi giorni ormai alla finale e la Casa ha perso un pezzo da novanta.

L’attrice è entrata nella Casa come Adua Del Vesco e impegnata con Giuliano da tanti anni ma durante il percorso nel reality è tornata alle sue origini con il suo vero nome, Rosalinda Cannavò, ha lasciato il suo storico fidanzato e ha iniziato una relazione con Andrea Zenga, figlio dell’ex calciatore ed ex gieffino vip. (Continua dopo la foto)















Prima del verdetto, è stata convocata nella Mistery Room per ripercorrere i momenti più belli con una clip e ad affiancarla, chiamata dalla Vip, è stata l’amica Dayane Mello. Perché il video in realtà riguardava il rapporto esclusivo e travolgente tra le due culminato con la nomination proprio della modella. “Per me la cosa importante è che il bene non cambia”, dice Rosalinda, che confessa però di aver nutrito alcuni dubbi negli ultimi tempi. (Continua dopo la foto)















L’attrice è convinta che Dayane la nominerebbe di nuovo, se potesse avere una seconda occasione. Ed è proprio la Mello a dover aprire la busta col verdetto del televoto: Rosalinda fuori. E quando arriva in studio, Alfonso Signorini l’accoglie così: “Sei stata un po’ il simbolo di quest’edizione”. Ma tutti aspettavano l’incontro con Zenga. “Avrei preferito vederla lunedì”, ha esordito Andrea che sperava di vederla nella Casa fino alla fine. (Continua dopo le foto)











“Io, invece, sono felice di vederti oggi”, ha replicato l’attrice che di fatto è uscita a un soffio dalla finalissima, in programma il primo marzo. Poi la proposta di Zenga che ha fatto sciogliere tutti: “Vuoi essere la mia congiunta?”, ha detto a Rosalinda Cannavò dopo la sua eliminazione. Risposta scontata: i due innamorati si sono baciati nello studio e hanno fatto capire che passeranno la notte insieme.

