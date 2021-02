Anche la semifinale del GF Vip è andata. Venerdì 26 febbraio 2021, come era prevedibile, i colpi di scena non si sono sprecati. Sono state davvero tante le sorprese che hanno contornato la diretta e che hanno lasciato anche i telespettatori col fiato sospeso. Come il momento del verdetto del primo televoto tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, due grandi protagoniste di questa quinta edizione del reality.

Alla fine, a dover abbandonare la Casa più spiata d’Italia è stata proprio l’attrice siciliana, che una volta arrivata in studio ha ricevuto un’inaspettata proposta. Andrea Zenga, che era uscito pochi giorni prima, le ha chiesto se volesse essere la sua congiunta, e la risposta della bella attrice non si è fatta attendere. E così, i due si sono stretti in un abbraccio. (Continua dopo la foto)















Poi la seconda eliminazione, quella di Samantha De Grenet, l’annuncio inaspettato che Giulio Pretelli ha fatto nel giardino della Casa rivelando al fratello Pierpaolo di aspettare un figlio dalla nuova fidanzata. Ancora, il primo televoto in vista della finale del primo marzo: la sfida tra Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Arriviamo così alla mezzanotte quando è arrivato il momento di festeggiare diversi compleanni. (Continua dopo la foto)















Non solo quello di Dayane Mello, ma anche di Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Matilde Brandi e Sonia Lorenzini, quindi Alfonso Signorini ha fatto entrare una bella torta in studio. Poi il colpo di scena. Ricordate la scorsa puntata quando il conduttore è stato vittima di uno scherzo da parte di Cristiano Malgioglio? Era addirittura fuggito dallo studio tanta era la paura per il topo (finto) posizionato in passerella dal suo ex vippone. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)



Beh, la vendetta è un piatto da servire freddo e Signorini si è preso la sua rivincita alla fine della puntata. Collegato con la Casa, coi vipponi rimasti incollati davanti allo schermo, mentre parlava della torta con accanto i suoi opinionisti ha detto: “Io vi voglio bene, vi amo e io perdono sempre”. E ha tirato il dolce in faccia a Malgioglio mentre Elisabetta Gregoraci si allontanava di corsa dalla sua postazione.

