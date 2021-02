Come era prevedibile, la semifinale del GF Vip è stata piena di sorprese. Doppia eliminazione come dicevano le anticipazioni: fuori Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet, poi Andrea Zelletta ha sfidato Tommaso Zorzi, come ha sempre detto da settimane. Quindi il primo televoto per la finale del primo marzo: il pubblico è chiamato a votare chi eliminare tra l’ex tronista di UeD e l’influencer che ha avuto anche un faccia a faccia con Dayane Mello durante la diretta.

Questi ultimi giorni, dunque, restano nella Casa Andrea, Tommaso, Stefania Orlando, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Che ha ricevuto una grossa sorpresa: ha incontrato di nuovo il fratello, quel Giulio Pretelli che era già entrato al reality per metterlo in guardia con Giulia Salemi salvo poi chiarirsi. (Continua dopo la foto)















A distanza di tempo dal loro ultimo incontro, questa volta, Giulio è tornato per dare un importante annuncio all’ex velino di Striscia la Notizia. Ma prima Alfonso Signorini ha mandato in onda una bellissima clip dove Pretelli junior ha deciso di presentargli una persona molto importante nella sua vita: la sua fidanzata Alessia. I due si conoscono da 5 mesi e tra loro è davvero nato un amore. (Continua dopo la foto)















Giulio ha raccontato a Pierpaolo la sua bellissima storia con la ragazza, poi la scena si è spostata in giardino, dove Pierpaolo ha ricevuto una notizia inaspettata: “Questa è una cosa importante ed è capitata anche a te. Volevo solo farti una domanda: ricordi quella grande responsabilità quando hai scoperto di diventare papà? Diventerai zio”. (Continua dopo foto e post)











“E sono sicuro che tu oltre ad essere un fratello e la persona più importante della mia vita, ma anche un padre fantastico, sarai anche uno zio meraviglioso”, ha continuato per poi aggiunger che “Mamma e papà non sono stati contenti all’inizio. Farò capire che sono pronto ad affrontarla”. Pierpaolo, che nemmeno conosce la futura mamma, si è molto emozionato e si è detto anche un po’ impaurito: “Questa notizia seppur stupenda mi fa rimanere un po’ così. Se tu sei convinto… Io ti potrò dare suggerimenti. Spero soltanto che tu sia lucido, pronto e penso che l’amore che dai a Leo potrai darlo a tuo figlio. E io da zio”.

