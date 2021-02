“È gay, me l’ha detto lui”. GF Vip, in diretta la bomba di Rosalinda Cannavò. Gelo in studio, Signorini senza parole

Si avvicina l’attesa finale della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. La quarantatreesima puntata, la semifinale, ha visto come sempre una serie di colpi di scena e battibecchi che hanno movimentato la serata di venerdì 26 febbraio. Il primo televoto ha decretato che ad uscire dalla Casa tra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando.

Entrambe inquiline dall’inizio del reality show, il verdetto letto in diretta da Dayane Mello ha decretato Stefania Orlando finalista ed è stata l’attrice siciliana ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Durante la serata c’è stato poi anche un secondo televoto flash tra Samantha e Stefania e l’eliminata è risultata essere Samantha De Grente. Stefania è quindi la quarta finalista insieme a Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma c’è già un televoto aperto tra Tommaso e Andrea, il più votato giocherà la finale insieme agli altri finalisti. Rosalinda Cannavò arriva in studio. “Sei stata un po’ il simbolo di quest’edizione” afferma Signorini. Poi l’incontro con Andrea Zenga, che le chiede di diventare sua congiunta. La vip afferma che è stato “un lungo viaggio dentro me stessa, non mi aspettavo tutto quello che è accaduto”, inclusi gli scivoloni. (Continua a leggere dopo la foto)















Una clip ripercorre lo sfaccettato percorso della ragazza, tra liti, crisi, sorrisi, confessioni, scherzi e la nascita di un amore e di una grande amicizia. Massimiliano Morra e Rosalinda si scontrano ancora una volta in merito agli antichi dissapori, con l’attore che lamenta le precedenti esternazioni della ragazza e critica la sua relazione con Andrea Zenga. (Continua a leggere dopo la foto)









Tra gli argomenti il “Morra gay”. L’attrice aveva detto “Massimiliano è gay”. “Voci false? Era quello che io sapevo detto anche da te, a me risulta così”, ha detto l’attrice rivolgendosi a Massimiliano Morra. Parlando con Alfonso Signorini Rosalinda Cannavò ha confermato: “Sì a me risultava che lui lo fosse, ma quello è stato uno scivolone e non spetta a me dire determinate cose, però se devo dire, a me risultava così anche detto da te in base a determinate cose che ci siamo detti in passato”.

