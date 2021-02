“Mi dispiace, devi uscire”. GF Vip, semifinale col botto. Chi è la vippona che ha abbandonato la casa

Colpi di scena durante la semifinale del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 26 febbraio. All’interno della Casa tutti concordano su una cosa: il momento delle nomination e il verdetto del televoto sono i momenti peggiori per i concorrenti.

In semifinale si sono sfidate Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando:

Si tratta di due vip che in qualche modo hanno saputo imprimere la propria impronta su questa edizione del Grande Fratello Vip. Rosalinda si è resa protagonista di un grande cambiamento che l'ha vista cambiare pelle, nome e persino partner. Entrata come Adua Del Vesco, fidanzata con Giuliano, durante il percorso nel reality show è tornata alle sue origini con il suo vero nome, Rosalinda Cannavò, ha lasciato il suo storico fidanzato e ha iniziato una relazione con Andrea Zenga, figlio dell'ex calciatore ed ex gieffino vip.















Stefania invece, sempre attenta alle varie dinamiche, ha manifestato una dedizione pressoché totale a Tommaso, di cui è diventata l'amica più fidata e la compagna di scherzi e di confidenze. Al GF Vip è arrivato il momento. Rosalinda viene convocata da Alfonso in Mystery, dove la concorrente ripercorre il proprio percorso grazie a una clip. Ad affiancarla, chiamata dalla Vip, è l'amica Dayane Mello. Il video in realtà riguarda il rapporto esclusivo e travolgente tra le due.















Il conduttore elogia la bellezza del grande amore vissuto dalle concorrenti, che forse non è sbocciato per fattori esterni. Rosalinda afferma di aver ripensato spesso a questi momenti, in particolare quello più forte è stato quando ha voluto stare accanto a Dayane nel suo terribile lutto, quando il fratello Lucas è scomparso a causa di un incidente stradale,

La modella afferma che se l'amica dovesse uscire si sentirebbe responsabile, ma anche fiera delle proprie sensazioni, non avendo voluto tradire se stessa: "L'amore c'è, l'affetto c'è, sono felice di averti trovato", commenta Dayane, che però la scorsa settimana l'aveva nominata.









“Per me la cosa importante è che il bene non cambia”, risponde Rosalinda, la quale confessa di aver nutrito alcuni dubbi negli ultimi tempi. L’attrice è convinta che Dayane però la nominerebbe di nuovo, se potesse avere una seconda occasione; la diretta interessata, come suo solito, prima di dice concorde ma poi si mostra incerta.

Dayane Mello apre la busta che contiene il verdetto del televoto. I telespettatori hanno deciso che a dover abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip è Rosalinda. La modella brasiliana è esterrefatta, mentre la ragazza saluta commossa i suoi compagni di viaggio. Rosalinda arriva in studio. “Sei stata un po’ il simbolo di quest’edizione” afferma Signorini. Poi l’incontro con Andrea Zenga, che le chiede di diventare sua congiunta.

