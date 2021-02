Nuova puntata de ‘La Vita in diretta’ condotta da Alberto Matano. Tra gli ospiti invitati nel pomeriggio del 26 febbraio dal conduttore c’è stata anche Rita Dalla Chiesa. La presentatrice si è arrabbiata moltissimo dopo aver parlato di un fatto terminato alla ribalta nazionale in questi giorni. Ciò a cui ha assistito l’ha fatta decisamente imbestialire e non è riuscita a contenere la sua furia davanti alle telecamere. Ciò che ha osservato con attenzione le ha fatto avere un giudizio ben preciso.

Sul web la vicenda in questione ha scatenato un vero e proprio putiferio. Infatti, si sono create delle fazioni con tantissimi utenti che si sono attaccati l'uno con l'altro perché avevano giudizi differenti. La donna ha voluto dire la sua, puntando l'attenzione su quello che è avvenuto e fornendo ovviamente un'opinione personale in merito. Senza troppi giri di parole, dialogando con Matano, ha fatto notare tutta la sua indignazione per una situazione che poteva e doveva essere evitata.















Si stava discutendo delle immagini ritraenti una giovane originaria di Caserta che studia nella facoltà di Medicina, aggredita verbalmente da un professore. Da una parte alcune persone hanno preso le difese della ragazza, considerando eccessivi i modi di fare del docente, mentre dall'altra c'è chi ha preso le parti dell'insegnante universitario. Durante questo momento di estrema tensione è anche intervenuta la madre della studentessa. E Rita Dalla Chiesa ha iniziato a sbottare.















Rita Dalla Chiesa ha quindi affermato: "Per me è inaccettabile il fatto che una mamma intervenga durante un esame, dicendo che la figlia è esaurita ed è inaccettabile anche il professore che interviene in modo rigido e violento". Poi ha aggiunto, difendendo la giovane studentessa: "Umiliarla così è stato pesante". Dunque, la presentatrice non ha proprio accettato quel comportamento assunto dal professore, che avrebbe dovuto porsi nei suoi confronti in modo più leggero.









Nei giorni scorsi anche Alberto Matano, durante la puntata de La Vita in diretta, è intervenuto sull’argomento Mara Venier e anche lui è apparso letteralmente furioso nel commentare la fake news. Mara Venier e Nicola Carraro sono anche intervenuti in diretta e Matano ha parlato del superamento di un limite che dovrebbe essere invalicabile, quello del rispetto per la vita umana, e ha aggiunto: “Assurdo”.

